Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

List: Illegaler Abriss des alten Gasthofs Thema bei Gemeindeversammlung?

In List auf Sylt (Kreis Nordfriesland) tagt am Donnerstagabend die Gemeindeversammlung. Das Bürgernetzwerk "Merret reicht's", das sich gegen einen Ausverkauf der Insel stark macht, hat Lister Bürger dazu aufgerufen, in der Fragestunde den illegalen Abriss des alten Gasthofs im Ort zu thematisieren. Am 30. Dezember hatte der Besitzer das Gebäude zerstören lassen. Dagegen hatten mehrere Hundert Bürger demonstriert. Die Organisatorin von "Merret reicht's", Silke von Bremen, sagte, in der Sitzung werde ein Antrag gestellt, "den B-Plan für dieses Gebiet neu aufzustellen. Dann gäbe es eine sogenannte Veränderungssperre. In der Folge hätte die Gemeinde dann eine Atempause von zwei Jahren, um eine Lösung für dieses Gebiet zu finden." Die Gemeindevertretersitzung in List beginnt um 19 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2023 08:30 Uhr

Pattburg - neuer Anbau für Grenzpolizei

Die Grenzpolizei im dänischen Pattburg eröffnet am Donnerstag ihren Anbau mit einem Tag der offenen Tür. Besucher sind von 13 bis 16 Uhr in der Straße Toldbodvej willkommen. Der Anbau ist für die Abteilung vorgesehen, die Ausländer kontrolliert. Dieser Bereich wird verstärkt. In dem bestehenden Gebäude am großen Industriegebiet ist auch das gemeinsame Büro der deutschen und dänischen Polizei untergebracht. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2023 08:30 Uhr

UN-Auszeichnung für Wildblumen-Projekt

Das Wildblumen-Projekt "Blütenmeer 2020" der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein hat nach eigenen Angaben die internationale Auszeichnung der UN-Dekade für biologische Vielfalt erhalten. Das vom Bund geförderte Projekt lief von 2014 bis 2020 mit dem Ziel, heimische Wildpflanzen vor dem Aussterben zu bewahren. Das Projektteam hatte eine Arche-Gärtnerei in einer ehemaligen Bundeswehrfahrzeughalle in Eggebek im Kreis Schleswig-Flensburg aufgebaut und auf landesweit fast 300 Hektar artenreiche Wiesen, Weiden und Heiden wiederhergestellt. Von dort sollen sich die Wildblumen weiter ausbreiten. Die Samen kamen unter anderem aus dem Stiftungsland Schäferhaus am westlichen Flensburger Stadtrand. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2023 08:30 Uhr

Gutachten zum Wikingeck sieht Hauptlast beim Bund

Im Streit um die Sanierungskosten für das Wikingeck in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) sieht ein neues Gutachten die Hauptlast beim Bund. Der Kreis Schleswig-Flensburg fordert deshalb in einem offenen Brief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), zwei Drittel der Kosten für den Austausch des vergifteten Erdreichs am Standort einer ehemaligen Fabrik an der Schlei zu übernehmen. Zuletzt wollte das Ministerium nur noch zwölf Prozent der Kosten übernehmen, entsprechend dem Grundbuchanteil für die Schlei als Bundeswasserstraße. Das Gutachten stützt aber die Ansicht, dass die Uferlinie von 1921 anzusetzen ist. Mit der Weimarer Republik seien alle Wasserstraßen in Reichsbesitz übergegangen, der Bund habe die Rechtsnachfolge angetreten. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2023 08:00 Uhr

B5 südlich von Husum für eine Woche gesperrt

Die B5 südlich von Husum im Kreis Nordfriesland ist von Donnerstag an für eine Woche voll gesperrt. Für den dreispurigen Ausbau der Bundesstraße entsteht dort eine Brücke. Am Donnerstag sollen laut Landesbetrieb für Straßenbau mit Hilfe eines Krans fünf Stahlträger eingehoben, ausgerichtet und stabilisiert werden. Am kommenden Montag startet der Einbau von Fertigteilen aus Stahlbeton. Pkw werden über Ostenfeld und Friedrichstadt umgeleitet, Lkw großräumig über Hollingstedt im Kreis Schleswig-Flensburg. Außerdem ist seit Donnerstagmorgen auch die Einfahrt von der B5 zur K40 bei Rothenspieker voll gesperrt, und ab Montag auch die Zu- und Abfahrt von der B5 zur L36 bei Harblek in der Gemeinde Oldenswort (Kreis Nordfriesland). Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2023 07:30 Uhr

