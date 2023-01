Stand: 31.01.2023 08:55 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Belohnung nach Einbruch in Gedenkstätte

Zweieinhalb Wochen nach dem Einbruch in dieKZ-Gedenk- und Begegnungsstätte in Ladelund (Kreis Nordfriesland) wurde jetzt für die Wiederbeschaffung der Chronik eine Belohnung von 1.000 Euro ausgesetzt. Noch gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter. Unbekannte waren in der Nacht zum 13. Januar in das Gebäude eingedrungen. Die Täter nahmen eine geringe Summe Bargeld aus der Spendenbox und die Kirchenchronik mit. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2023 08:30 Uhr

Polizei fahndet nach Angriff auf Frau in Schleswig

Die Polizei in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) ist auf der Suche nach einem Mann, der vergangene Woche eine Frau überfallen und geschlagen haben soll. Laut Polizei ist er zwischen 40 und 50 Jahre alt, 1,70 Meter groß, trägt einen schwarzen Bart und hat einen leicht dunklen Hautton. Die 65 Jahre alte Frau war am Donnerstagmorgen in Höhe der Feuerwehr Friedrichsberg zu Fuß unterwegs, als sie der mutmaßliche Täter ansprach und zunächst nach Geld fragte. Als sie verneinte, schlug er ihr den Angaben zufolge ins Gesicht und trat dann mehrfach nach ihr. Hinweise nimmt die Polizei in Schleswig entgegen. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2023 08:30 Uhr

Feuer in Braderuper Einfamilienhaus

Ein Brand in einem Einfamilienhaus hat am Dienstagmorgen rund 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr in Braderup (Kreis Nordfriesland) beschäftigt. Nach Angaben der Leitstelle Nord ging gegen 2:40 Uhr der Notruf ein. Demnach soll ein Zimmer gebrannt haben. Als die Einsatzkräfte an dem Haus in der Straße Bäckerfenne eintrafen, brannte bereits der Dachstuhl. Verletzt wurde niemand - warum das Feuer ausgebrach, ist unklar. Laut Feuerwehr wurde bei den Löscharbeiten das Dach freigelegt, um Glutnester zu löschen. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2023 07:30 Uhr

Flensburger Papierfabrik wird verkauft

Die Flensburger Papierfabrik bekommt einen neuen Besitzer: Der japanische Konzern Mitsubishi teilte am Montag mit, dass die Investment-Firma Quantum Capital Partners aus München das Werk übernehmen möchte. Geplant ist, dass die Fabrik noch in diesem Halbjahr ein eigenständiges Unternehmen wird. Anschließend soll sie dann an eine Tochterfirma von Quantum verkauft werden. Bereits im vergangenen August hatte Mitsubishi angekündigt, sich vom Werk in Flensburg trennen zu wollen, unter anderem wegen der stark gestiegenen Energiepreise. Die Papierfabrik in der Flensburger Innenstadt gibt es seit mehr als 300 Jahren. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2023 07:00 Uhr

Messerattacke in Zug: Gallina weist Vorwürfe zurück

Nach der Messerattacke in einer Regionalbahn von Kiel nach Hamburg bei Brokstedt hat Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) Vorwürfe wegen des Umgangs ihrer Behörde mit dem Tatverdächtigen zurückgewiesen. "Wir haben als Justizbehörde alle Maßnahmen unternommen, die vorgesehen sind", sagte Gallina. Die Justizsenatorin ergänzte, es sei alles passiert, was laut Resozialisierungsgesetz mit Untersuchungshäftlingen passieren soll. Das bedeute unter anderem, dass der Mann in der U-Haft regelmäßig psychiatrisch betreut wurde. Man habe außerdem eine Methadon-Behandlung für den Drogenabhängigen organisiert. Am Donnerstag muss sie sich den Fragen des Hamburger Justizausschusses stellen. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2023 06:00 Uhr

Diako-Krankenhaus in Flensburg: Stellenabbau offenbar geringer als erwartet

Der Personalabbau im Diako-Krankenhaus in Flensburg fällt offenbar geringer aus als zunächst befürchtet. Das wurde am Montag am Rande eines Besuchs des Grünen-Politikers Robert Habeck bekannt. Die Klinik befindet sich derzeit im Sanierungsverfahren. Bis Mitte der kommenden Woche sollen die Verhandlungen abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2023 06:00 Uhr

