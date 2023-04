Stand: 24.04.2023 09:00 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Tötungsdelikt in Kiel-Wik beschäftigt Polizei

Die Polizei ermittelt nach einem Tötungsdelikt im Kieler Stadtteil Wik. Nach NDR Informationen ist dort am Sonntag eine Frau gewaltsam ums Leben gekommen. Es soll sich offenbar um eine Beziehungstat handeln. Die genauen Hintergründe der Tat stehen jedoch noch nicht fest. Die Ermittler wollen sich im Laufe des Montags zu weiteren Einzelheiten äußern. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2023 08:30 Uhr

Blindgänger unter Kita in Schwentinental soll freigelegt werden

Nach dem Fund einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg unter einer Kindertagesstätte in Schwentinental (Kreis Plön) wollen Experten heute damit beginnen, den Blindgänger freizulegen. Luftbildauswerter des Kampfmittrelräumdienstes hatten die 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe entdeckt. Seitdem ist die Kita gesperrt. Jetzt soll ein stabiler Schacht gegraben werden, damit die Experten zur Bombe gelangen können. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2023 08:30 Uhr

Prozess wegen fahrlässiger Tötung

Ein 33-jähriger Mann muss sich vor dem Amtsgericht Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Laut Anklageschrift soll er im April vergangenen Jahres am Steuer seines Autos auf der B203 in Richtung Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) eingeschlafen sein oder sich so sehr mit seinem Handy beschäftigt haben, dass er mit seinem Fahrzeug bei Tempo 100 in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Auto einer Familie zusammen. Ein Mensch wurde dabei tödlich verletzt. Eine Frau und drei Kinder überlebten den Unfall leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2023 08:30 Uhr

