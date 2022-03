Studio Kiel

Das Studio Kiel befindet sich im Landesfunkhaus des NDR Schleswig-Holstein, direkt am Ufer der Kieler Förde. Die Reporterinnen und Reporter aus dem Studio Kiel sind zuständig für die regionalen Themen aus der Landeshauptstadt Kiel, dem Kreis Rendsburg-Eckernförde, dem Kreis Plön und der kreisfreien Stadt Neumünster. "Immer nah dran sein an den Menschen", lautet die Devise des Studio-Teams. Und zu berichten gibt es jede Menge aus dieser spannenden Region.

Das macht die Region des Studios in Kiel besonders

Kiel ist der Sitz großer Firmen, Banken und Hochschulen, des Landeshauses. Die Tirpitzmole in Kiel ist einer der größten Marinestützpunkte an der Ostsee und Heimathafen der Gorch Fock. Wenn sie denn mal da ist ...

NDR Studio Kiel Mail an studio.ki@ndr.de



Oder schreiben Sie uns:



NDR Landesfunkhaus Schleswig-Holstein

Studio Kiel

Wall 68

24113 Kiel



Telefon: (0431) 9876 - 401

Fax: (0431) 9876 - 115

Der Kreis Plön ist eine sehr gefragte Urlaubsregion. Alleine schon wegen des Großen Plöner Sees, dem zehntgrößten See Deutschlands - mit 13 Badestellen, zahlreichen Schiffstouren und einer kilometerlangen Strandpromenade. Geprägt durch die ostholsteinische Hügellandschaft, ist die landwirtschaftliche Nutzung ebenso wichtig für die Region. Mit seinen guten Böden ist der Kreis Plön eine wichtige Ertragsfläche, unter anderem für Weizen.

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist der flächengrößte Kreis von Schleswig-Holstein und wurde 1970 gegründet. Dominiert von Hügel- und Geestland gehören allein zu diesem Kreis 20 Naturschutzgebiete. Durch ihn zieht sich auch der Nord-Ostsee-Kanal als Wirtschaftsader. Viele mittelständische Unternehmen prägen den aufstrebenden Kreis.

Neumünster erlebt durch viele Industrieansiedlungen einen wirtschaftlichen Aufschwung. Außerdem gehören zum Berichterstattungsgebiet die Strände zwischen Eckernförde und der Hohwachter Bucht.

Vielfältige Themen und schöne Ecken

Das Studio Kiel hat also alles, was man sich wünschen kann: Wirtschaft, Politik, Natur, Landwirtschaft, Tourismus und so viele schöne Ecken, die wir gerne besuchen. Wir behalten die Region täglich im Blick und zeigen Ihnen die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen - im Schleswig-Holstein Magazin um 19.30 Uhr, in Schleswig-Holstein 18:00, bei uns auf der Seite ndr.de/sh und in der NDR Schleswig-Holstein App. Und natürlich täglich im Hörfunk auf NDR 1 Welle Nord, in den Regionalnachrichten um 8.30 Uhr und um 16.30 Uhr.

