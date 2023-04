Stand: 12.04.2023 09:42 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Nach Hackerangriff: ZBW will Lösegeldforderung wohl nicht nachkommen

Nach dem Hackerangriff weiß das Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft in Kiel (ZBW) noch immer nicht, wie die Hacker sich Zugang zur IT verschafft haben. Inzwischen liegt ein Bekennerschreiben der russischen Hackergruppe "Royal"vor, verbunden mit einer Lösegeldforderung. Zur Höhe ist nach Angaben des Direktors Klaus Tochtermann bislang nichts bekannt. Nach aktuellem Stand wolle man der Forderung nicht nachkommen, denn es sei nur ein kleiner Teil der Daten verschlüsselt. "Die Daten, die verschlüsselt sind, haben wir alle auf Bänder gesichert. Das heißt, wir könnten den Stand Anfang März wiederherstellen. Der größere Aufwand ist in der Tat das Neuaufsetzen der Infrastruktur, so dass wir beispielsweise wieder E-Mails versenden können. Da sind wir aktuell dran", sagte Tochtermann. In Schleswig-Holstein waren Anfang April mehrere offizielle Internetseiten angegriffen worden. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2023 08:30 Uhr

Zwei Verletzte nach Brand in Neumünster

Bei einem Feuer in Neumünster sind am Dienstag zwei Menschen verletzt worden. Laut Feuerwehr war am Dienstagabend der Anbau eines Einfamilienhauses im Stadtteil Gartenstadt in Brand geraten. Die Flammen griffen auch auf das Haus über, das konnte aber gerettet werden. Etwa 50 Einsatzkräfte waren zwei Stunden lang vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2023 08:30 Uhr

Neue Studiengänge an FH Kiel

Zum Wintersemester starten an der Fachhochschule (FH) Kiel zwei neue Studiengänge im sozialen Bereich. Laut FH können Studierende ab September zusätzlich die Masterstudiengänge "Leitung und Innovation in Sozialer Arbeit und Kindheitspädagogik" und "Klinische Sozialarbeit" wählen. Bei "Klinischer Sozialarbeit“ geht es unter anderem darum, wie Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen besser an unserer Gesellschaft teilhaben können. Im Fach "Leitung und Innovation in Sozialer Arbeit und Kindheitspädagogik" sollen die zukünftigen Führungskräfte im sozialen Bereich ausgebildet werden. Laut FH sollen sie Dinge lernen wie Innovation, Leitung und Führung in sozialen Organisationen. Außerdem bekommen sie rechtliche, politische und ökonomische Grundlagen für ihre zukünftige Arbeit beigebracht. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2023 08:30 Uhr

Kiwo: Vereine können sich im Schloßgarten präsentieren

Die Kieler Woche sucht Vereine und Verbände, die sich im Schloßgarten präsentieren möchten. Unter dem Motto "Kieler Woche tut gut" können sich von nun an Organisationen auf die 36 freien Standplätze beim Nette-Kieler-Ehrenamtsbüro bewerben. Die Teilnahme ist laut Organisatoren kostenlos. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.04.2023 | 08:30 Uhr