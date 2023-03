Stand: 28.03.2023 15:44 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Erneuerung der K27 zwischen Jevenstedt und Rendsburg

Der Landesbetrieb Straßenbau- und Verkehr erneuert den Radweg und die Fahrbahn zwischen Jevenstedt und Rendsburg (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde). Die Arbeiten an der K27 sollen nach Angaben der Behörde am Montag (03.04.) beginnen und bis Ende Mai andauern. Dafür muss die Straße aus Sicherheitsgründen in vier Teilbereichen für jeweils mehrere Tage gesperrt werden. Umleitungen über Westerrönfeld und Osterrönfeld (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) werden ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 16:30 Uhr

Brandermittler suchen nach Ursache für Wohnungsbrand in Preetz

Bei einem Feuer in einer Wohnung in Pretz (Kreis Plön) ist am Montag eine Frau ums Leben gekommen. Brandermittler untersuchen nun, wie der Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses entstehen konnte. Offenbar hatte die Frau selbst noch die Einsatzkräfte gerufen, die Feuerwehr fand sie während des Einsatzes leblos auf. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 16:30 Uhr

Drei tatverdächtige Jugendliche nach Feuer in Kieler Turnhalle ermittelt

Nach einem Feuer in einer Turnhalle in Kiel-Hassee hat die Polizei drei Jugendliche als Tatverdächtige ermittelt. Es handelt sich um zwei Jungen und ein Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren. Sie müssen sich nun in einem Gerichtsverfahren wegen des Vorwurfs der schweren Brandstiftung verantworten. Die Drei sollen Anfang März ein Feuer im Toilettenbereich einer Sporthalle gelegt haben, während mehrere Gruppen darin trainierten. Alle Anwesenden kamen ohne Verletzungen davon. Den Angaben zufolge war durch den Brand ein erheblicher Sachschaden entstanden. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 12:00 Uhr

Polizei stoppt Raser auf der B76 bei Kiel

Am Wochenende haben Beamte einen 22-Jährigen auf der B76 bei Kiel gestoppt. Der Mann war teilweise mit 200 Stundenkilometern unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, drohen dem Fahrer jetzt unter anderem ein dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld von 1.600 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 11:30 Uhr

Experten zu Munitionsresten in der Ostsee

Kieler Fachleute schlagen wegen rostender Weltkriegsmunition in Nord- und Ostsee Alarm. Wissenschaftler der Christian-Albrechts-Universität haben in Fischen und Muscheln der Ostsee bereits geringe Konzentrationen sprengstofftypischer Verbindungen festgestellt. Das ist laut den Experten für den Menschen ungefährlich, verursacht aber bei den Tieren Krankheiten. Fachleute fordern, dass die versenkte Munition schnell geborgen werden muss. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 08:30 Uhr

Lage im Bahnverkehr nach Warnstreik am Montag wieder entspannt

Nach dem 24-Stunden-Warnstreik der Gewerkschaften ver.di und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) läuft es im Bahnverkehr am Dienstag wieder weitgehend normal. Nach Angaben der Deutschen Bahn gibt es auf den Regionalbahnlinien in der Region aktuell keine Beeinträchtigungen. Zugausfälle und Verspätungen kann es aber noch im Fernverkehr geben, da die ICE und IC-Züge erst bereitgestellt werden müssen. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 08:30 Uhr

Lage der Krankenhäuser in der Region

Die Lage in den Krankenhäusern ist durch Grippe, Corona und andere Erkrankungen angespannt, aber teilweise sehr unterschiedlich. So kamen Berichte auf, dass in der Imland Klinik in Rendsburg rund 45 Betten auf den Fluren gestanden haben sollen. Auf Nachfrage sagte ein Sprecher, es waren nur 15 sogenannte Flurbetten im Einsatz. Auch das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) kämpft im Moment mit einer Überbelegung. Dort können Patientinnen und Patienten zum Teil das Krankenhaus nicht verlassen, da die anschließenden Reha-Kliniken oder Pflegeheime derzeit überbelastet sind. Im Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster sei die Lage etwas entspannter. Man sei zwar gut ausgelastet, habe aber noch Kapazitäten, so ein Sprecher. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.03.2023 | 16:30 Uhr