Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Warnstreiks im öffentlichen Dienst am Freitag erwartet

Die Gewerkschaft ver.di hat für Freitag erneut zu Streiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Betroffen sind davon unter anderem auch die Stadt Kiel und die Kreise Rendsburg-Eckernförde und Plön. Auch die Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals (NOK) in Kiel und Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) werden bestreikt. Ver.di-Landesbezirksleiterin Susanne Schöttke sagte zu den bisher gescheiterten Gehaltsverhandlungen: "Wir stehen vor einer Eskalation, die es in der Bundesrepublik zuletzt in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts gegeben hat, wenn die Arbeitgeber weiter nur Brotkrümel statt Angebote auf den Verhandlungstisch legen." | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2023 08:30 Uhr

Erneuter Warnstreik am Flughafen in Hamburg

Reisende, die heute von Hamburg aus in den Urlaub fliegen wollen, müssen sich auf Probleme einstellen. Die Gewerkschaft ver.di gab bekannt, dass es erneut einen 24-stündigen Warnstreik geben soll. Aufgerufen sind unter anderem Mitarbeitende bei der Bordkartenkontrolle und der Flughafengesellschaft. Ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat für die Beschäftigten. Die Arbeitgeber lehnen das ab. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2023 08:30 Uhr

Grenzübergreifendes Projekt zum Klimawandel wird vorgestellt

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Kiel und dem dänischen Aalborg haben gemeinsam mit den Kommunen aus der deutsch-dänischen Grenzregion an dem Projekt "Neptun" gearbeitet. Dieses wird am Donnerstag und Freitag vorgestellt. Ziel ist es, die Wasser- und Abwassersysteme auf den Klimawandel vorzubereiten. Das Team entwickelte mehrere Prototypen, darunter beispielsweise ein Frühwarnsystem für Starkregen. Dieses befindet sich bereits am Technischen Betriebszentrum Flensburg (TBZ) in einer Testphase. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2023 08:30 Uhr

Schülerinnen und Schüler sammeln Kippen in Neumünster

In Neumünster haben mehr als 150 Schülerinnen und Schüler anlässlich des Weltwassertages weggeworfene Zigarettenkippen eingesammelt. Sie zogen sternförmig vom Gänsemarkt aus durch die Stadt. Dabei kamen in einer Stunde etwa 20.000 Zigarettenstummel zusammen. Ina Walenda vom Landesverband Naturfreunde, die die Sammelaktion organisiert hatte, sagte: "Es war für die Schüler ein völlig neues Thema - zu erfahren, dass die Schadstoffe aus den Zigaretten auf dem Boden landen und dadurch auch wieder im Grundwasser. Das hat viele Schüler sehr nachdenklich gemacht." | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2023 08:30 Uhr

Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf 26-Jährigen in Kiel-Gaarden

Nach einem Raubüberfall auf einen 26-Jährigen im Kieler Stadtteil Gaarden am vergangenen Dienstag sucht die Polizei nach Zeugen. Nach Angaben der Beamten hatten zwei bislang unbekannte Täter den jungen Mann gegen 19.20 Uhr an der Fußgängerverbindung zwischen Stormarnstraße und der Straße zum Brook mit einem Messer bedroht. Sie erbeuteten ein Smartphone und Bargeld. Hinweise auf die Täter nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2023 08:30 Uhr

Handball: THW Kiel schlägt Bukarest deutlich

Der THW Kiel kann die Viertelfinal-Teilnahme in der Handball-Champions League fest einplanen. Die Kieler setzten sich im ersten Achtelfinale bei Dinamo Bukarest mit 40:26 durch. Der deutsche Rekordmeister erspielte sich damit nicht nur eine perfekte Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Mittwoch, sondern tankte auch jede Menge Selbstvertrauen für das Top-Spiel in der Bundesliga am Sonntag gegen Spitzenreiter Füchse Berlin. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2023 06:00 Uhr

