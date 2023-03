Stand: 21.03.2023 08:13 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Zukunft der Holstenstraße: Innenstadtmanagerin zuversichtlich

Die Kieler Holstenstraße hat derzeit zwölf leer stehende Ladenflächen, sechs davon zwischen Fleet und Altem Markt. Das Problem laut Innenstadtmanagerin Janine Streu: Die Flächen dort seien sehr groß - das sei zurzeit nicht nachgefragt. Einige Investoren und Eigentümer warteten außerdem eine geplante Umgestaltung der Holstenstraße ab. Dafür wiederum fehle noch ein politischer Beschluss. Der soll laut Streu im Frühsommer erfolgen. Die Innenstadtmanagerin geht sogar davon aus, dass die obere Holstenstraße in Kiel in etwa drei Jahren eine der attraktivsten Ecken der Innenstadt sein könnte. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2023 08:30 Uhr

Kostenlose Theaterkarten für Studierende möglich

Studierende in Kiel sollen möglicherweise bald kostenlos ins Theater gehen können. Ein entsprechender Vorschlag wird nach Angaben des Theaters derzeit in der Landeshauptstadt diskutiert. Ist eine Eintrittskarte drei Tage vor Vorstellungsbeginn noch nicht verkauft, könnten sich die Studierenden die Tickets umsonst abholen. Das Theater und die Kieler Hochschulen haben diese Idee gemeinsam entwickelt. So soll das Theater für junge Menschen attraktiver werden. Wer am Ende die Einnahmeausfälle kompensiere, sei noch unklar, so eine Sprecherin des Theaters. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2023 08:30 Uhr

Autofahrerin bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall nahe Schacht-Audorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Montag eine Autofahrerin verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war sie mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und im Graben gelandet. 25 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Frau musste aus ihrem Auto befreit werden. Sie kam ins Krankenhaus. Die Ursache des Unfalls ist noch ungeklärt. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2023 08:30 Uhr

Straßentunnel Rendsburg halbseitig gesperrt

Der Straßentunnel Rendsburg ist heute und morgen halbseitig gesperrt. Nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Nord-Ostsee-Kanal muss der Tunnel gereinigt und gewartet werden. Der Winterschmutz soll entfernt werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2023 08:30 Uhr

