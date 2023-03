Stand: 07.03.2023 09:18 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Holtenauer Hochbrücken: Start der Bauarbeiten

Nach der Kollision mit einem Frachter vor rund drei Monaten soll die östliche der beiden Holtenauer Hochbrücken bis zur Kieler Woche im Juni komplett saniert sein. Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) gibt heute Nachmittag den Startschuss für die Bauarbeiten. Dabei wird im Inneren das beschädigte System aus Quer- und Längsträgern erneuert. Das Besondere: Die neuen Querträger werden an die verformten Bodenplatten angepasst. Da die Experten nicht wissen, wie sich das Bauwerk verhalten würde, wenn man die Platten herausschneiden würde, bleiben sie in der Brücke. Um diese weiter zu stabilisieren, werden auch unter der Brücke Stahlträger angeschweißt. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2023 08:30 Uhr

Neumünster kontrolliert Hundebesitzer

Die Stadt Neumünster führt eine Bestandsaufnahme aller Hunde durch. Eine externe Firma kontrolliert Hundebesitzerinnen und -besitzer im gesamten Stadtgebiet. Das Ziel: Nicht angemeldete Hunde sollen registriert werden. Denn Hundebesitzer sind laut Gesetz dazu verpflichtet, ihre Hunde bei der Stadt anzumelden. Für die Tiere wird Hundesteuer fällig. Wer sein Tier nicht binnen 14 Tagen nach Kauf anmeldet, muss mit einem Bußgeld von bis zu 500 Euro rechnen. Außerdem rufen die Stiftung Naturschutz, der NABU und die Stadt Plön aktuell dazu auf, Hunde unbedingt anzuleinen. Im Wald und in Naturschutzgebieten herrscht ganzjährig Leinenzwang. Hundebesitzer sollten das gerade jetzt zu Beginn der Brutzeit bis Mitte Juli unbedingt beachten. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2023 08:30 Uhr

Kein Schadstoffmobil in Kiel diese Woche

In Kiel fällt das Schadstoffsammelmobil in dieser Woche aus. Alle geplanten Halte im Stadtgebiet entfallen. Sollten Schadstoffe dringend entsorgt werden müssen, steht die Schadstoffsammelstelle in der Gutenbergstraße 57 zur Verfügung. Für Privathaushalte ist die Entsorgung dort kostenlos. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.03.2023 | 08:30 Uhr