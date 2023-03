Stand: 02.03.2023 09:35 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Streik im öffentlichen Dienst

Viele Kitas bleiben heute zu, Ämter schränken ihre Öffnungszeiten ein und auch der Müll wir unter anderem in Kiel nicht abgeholt. Heute wird den ganzen Tag gestreikt in Bereichen des öffentlichen Dienstes. Dazu haben der deutsche Beamtenbund und ver.di aufgerufen. Der Beamtenbund rechnet damit, dass landesweit etwa 1.000 Beschäftigte im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes ihre Arbeit niederlegen. Sie fordern von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Um 12 Uhr ist vor dem Kieler Rathaus eine Kundgebung geplant. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2023 08:30 Uhr

Herzenswunsch-Krankenwagen in Kiel

Der Malteser Hilfsdienst bietet ab sofort in Kiel und Umgebung den sogenannten Herzenswunsch-Krankenwagen an. Das Angebot ist für Menschen, die unheilbar krank sind und sich einen Wunsch erfüllen möchten. Also zum Beispiel eine Fahrt ans Meer, zu einer Ausstellung oder einem Konzert. Ein vergleichbares Krankenwagen-Angebot gibt es bereits in Neumünster. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2023 08:30 Uhr

Handball-Champions League: THW Kiel auf Gruppenplatz vier

In der Vorrunde der Handball Champions-League hat der THW Kiel den Sprung auf den dritten Gruppenplatz verpasst. Beim norwegischen Meister Elverum Handball kamen die "Zebras" am Mittwochabend nur zu einem 26:26 (12:11). Im Achtelfinale Ende März trifft die Mannschaft nun entweder auf Dinamo Bukarest oder auf GOG Svendborg. In der Bundesliga geht es für den THW am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Leipzig weiter. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2023 06:00 Uhr

Holtenauer Hochbrücke: Reparatur-Auftrag geht an Brunsbüttel

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) hat am Mittwoch den Zuschlag zur Sanierung der Holtenauer Hochbrücken an ein Stahlbauunternehmen aus Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) erteilt. Das gab Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) bekannt. Die Reparaturen sollen laut Plan bis zur Kieler Woche andauern und gut 3,4 Millionen Euro kosten. Nach Angaben des LBV.SH hat die Baufirma bereits mit den Vorarbeiten begonnen. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 18:00 Uhr

IHK Jahresempfang: Bis 2035 fehlen 300.000 Fachkräfte

Am Mittwoch hat in Kiel der Jahresempfang der IHK stattgefunden. Ein Thema war der Fachkräftemangel. Bis zum Jahr 2035 werden nach den Worten des Kieler IHK-Präsidenten Knud Hansen in Schleswig-Holstein schätzungsweise rund 300.000 Fachkräfte fehlen. Besonders beim Thema Berufsorientierung müsse noch mehr passieren. Weil durch die Corona-Pandemie viele Praktika oder Orientierungsgespräche mit Jugendlichen durch die Kontaktregeln weggefallen sind, gilt es, einen Rückstand wieder aufzuholen, sagte Hansen. Hinzu kommt, dass es vielen Unternehmen wegen der Bürokratie schwer falle, Personal aus dem Ausland anzuwerben oder zu halten. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 20:00 Uhr

