Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Die Gewerkschaft ver.di hat Auszubildende, duale Studenten und Praktikanten aus dem öffentlichen Dienst für Mittwochvormittag zu einem Jugendstreiktag auf dem Kieler Rathausplatz aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Ausbildungs- und Studienvergütungen um 200 Euro im Monat und eine unbefristete Übernahme nach der Ausbildung. Dabei sein werden unter anderem Nachwuchskräfte der Stadtwerke Kiel und Lübeck, dem Städtischen Krankenhaus Kiel sowie der Imland Klinik Rendsburg-Eckernförde. Auch in acht weiteren Städten in Deutschland wird gestreikt. Ende März wird in der Tarifrunde weiterverhandelt. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 08:30 Uhr

Kiel und Cherson in der Ukraine sprechen aktuell über eine Zusammenarbeit. Die Kieler Ratsversammlung hatte sich schon im letzten September mit großer Mehrheit für die Partnerschaft mit einer ukrainischen Stadt ausgesprochen. Der Vorschlag dafür kam vom SSW. "Wir wollen das tatsächlich gerade deswegen machen, weil es eben nicht reine Symbolpolitik ist, sondern weil es auch mit konkreten Hilfeleistungen verbunden ist", so Fraktionschef Marcel Schmidt. Die Kosten dafür könnten laut SSW und CDU jährlich bei einem Millionenbetrag liegen. Die SPD wollte sich bislang nicht dazu äußern und auch die Grünen meinten, es sei noch nicht absehbar, wie genau Kiel Cherson helfen könne. Die Entscheidung über die Parnterschaft soll in den kommenden Wochen fallen. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 08:30 Uhr

In Plön (Kreis Plön) tritt am Mittwoch die neue Bürgermeisterin Mira Radünzel (parteilos) ihr Amt an. Die 52-Jährige hat zuvor in verschiedenen Kommunalverwaltungen in Hessen gearbeitet. Der Umzug nach Plön sei zwar beruflich bedingt, doch ihr Mann stamme aus der Region und somit sei sie auch hier familiär verwurzelt, erklärte Radünzel. An ihrem ersten Arbeitstag stellt sich Radünzel am Vormittag in einer Dienstversammlung allen Beschäftigten der Stadt Plön vor. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 08:30 Uhr

