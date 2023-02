Stand: 24.02.2023 09:34 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Auch Geflügelhalter im Kreis Plön müssen Sicherheitsmaßnahmen einhalten

Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einem Legehennen-Betrieb im Kreis Ostholstein müssen auch viele Geflügelhalter in Teilen des Kreises Plön Sicherheitsmaßnahmen beachten. Laut Kreisverwaltung müssen Tierbestände in den Gemeinden Blekendorf, Hohwacht, Högsdorf, Kletkamp sowie in Teilen der Gemeinden Lütjenburg, Behrensdorf, Panker, Klamp, Helmsdorf, Dannau und Kirchnüchel gemeldet und vor dem Kontakt mit Wildvögeln geschützt werden. Wie lange die Maßnahmen für die Geflügelhalter gelten, steht laut der Sprecherin des Kreises Plön, Nicole Heyck, noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2023 8:30 Uhr

Rendsburg: Feuer in Tischlerei gelöscht

Das Feuer, das am Donnerstag in einer großen Tischlerei in Rendsburg in der Nähe des Kreishafens ausgebrochen war, ist gelöscht. Laut Feuerwehr hatte die Tischlerei in voller Ausdehnung gebrannt. Rund 80 Helfer waren bei den Löscharbeiten beteiligt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Der Tischlerei-Betrieb gehört zur Diakonie, Menschen mit psychischen Erkrankungen arbeiten dort. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2023 8:30 Uhr

Schleswig-Holstein Musikfestival gibt Programm bekannt

Die Festivalleitung hat am Donnerstag das Programm für das diesjährige Schleswig-Holstein Musikfestival (SHMF) vorgestellt. Das SHMF setzt in diesem Jahr den Schwerpunkt auf das musikalische London. Auch in der Region um Kiel gibt es im Sommer einige Konzerte: So spielt zum Beispiel die britische Popband Simple Red in der Kieler Arena. Der Ticketverkauf für dieses und weitere Konzerte läuft ab sofort. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2023 16:30 Uhr

