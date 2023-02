Stand: 06.02.2023 09:25 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Züge Kiel-Lübeck sollen wieder normal fahren

Wochenlang hat es auf der Bahnstrecke Kiel-Lübeck nur einen ausgedünnten Zugfahrplan gegeben. Grund war laut dem neuen Betreiber erixx der große Personalmangel. Seit heute soll alles wieder weitgehend nach Plan laufen. Nur in den Abend- und Nachtstunden gibt es demnach weiter Einschränkungen. Die Zahl der erkrankten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe sich wieder normalisiert, erklärte eine Unternehmenssprecherin. Gleichzeitig laufen demnach Vorstellungsgespräche und Qualifizierungskurse zur Ausbildung von Lokführern. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2023 08:30 Uhr

Missbrauchsprozess beginnt in Kiel

Heute beginnt ein Prozess gegen einen 46-jährigen Mann aus dem Kreis Segeberg. Der ehemalige Leiter einer Jugendeinrichtung in Cuxhaven ist erneut angeklagt - er soll sich 35 Mal an den Kindern seiner ehemaligen Lebensgefährtin vergangen haben soll. 2019 war ein erster Prozess schon nach wenigen Tagen geplatzt, weil noch ein Gutachten eingeholt werden sollte. Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten zuerst 17 Fälle vor. 13 davon wurden als schwerer Kindesmissbrauch, zwei als Vergewaltigung gewertet. Inzwischen legt die Behörde dem Mann in einer zweiten Anklage weitere 18 Vorwürfe zur Last. Diese neuen Taten sollen auch noch nach dem ersten Prozessauftakt stattgefunden haben. Opfer war wieder ein Kind der Ex-Lebensgefährtin. Die Verteidigung weist alle Vorwürfe gegen den Angeklagten zurück. Das Urteil könnte Ende August verkündet werden. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2023 08:30 Uhr

Neumünster: Gedenkgottesdienst für Opfer von Messerstecherei in Brokstedt

Bei einem ökumenischen Gottesdienst haben am Sonntag etwa 300 Menschen der Opfer der Messerattacke bei Brokstedt gedacht. In die Vicelinkirche in Neumünster kamen Angehörige und Rettungskräfte. Auch aber auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) nahmen an dem Gottesdienst teil. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2023 08:30 Uhr

Möglicherweise Bombe unter Kita in Schwentinental

Diese Woche soll nach einer möglichen Bombe unter einer Kita in Schwentinental im Kreis Plön gegraben werden. Bei Bauarbeiten war ein metallischer Gegenstand entdeckt worden. Experten vermuten, dass es eine Bombe aus dem zweiten Weltkrieg sein könnte. Falls tatsächlich ein Blindgänger gefunden wird, soll dieser noch in dieser Woche entschärft werden. Um an die mutmaßliche Bombe zu kommen, muss der Boden der Kita aufgerissen werden. Am Mittwoch sollen die Baggerarbeiten beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2023 08:30 Uhr

