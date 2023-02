Stand: 02.02.2023 09:22 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Bobe unter Kita in Schwentinental? Statiker prüft Zugang

Verbirgt sich unter der Kita in der Schulstraße in Schwentinental im Kreis Plön ein Bombenblindgänger oder nicht? Ein Statiker prüft am Donnerstag das Gebäude, um zu klären, wie die Bombenentschärfer am einfachsten an die Stelle herankommen können. Lässt die Statik keine seitliche Bohrung zu, muss demnach im Gebäude gegraben werden. Spätestens am Freitag soll feststehen, ob es sich bei dem entdeckten Gegenstand wirklich um eine Bombe aus dem zweiten Weltkrieg handelt oder nicht. Eine Entschärfung könnte laut Kampfmittelräumdienst dann frühstens nächste Woche stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2023 08:30 Uhr

Prozessbeginn nach mutmaßlicher Eifersuchts-Attacke

Vor dem Amtsgericht Neumünster muss sich ab Donnerstag ein 36 Jahre alter Mann wegen Brandstiftung verantworten. Laut Anklage soll er nicht verkraftet haben, dass sich seine Freundin von ihm getrennt hatte. Im Oktober vergangenen Jahres soll er das Auto des neuen Lebensgefährten seiner Ex-Freundin mit Benzin in Brand gesetzt haben. Dabei entstand laut Staatsanwaltschaft ein Schaden von etwa 22.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2023 08:30 Uhr

Ab Montag: Nahezu Normalität auf der Bahnstrecke Kiel-Lübeck

Auf der Bahnstrecke von Kiel nach Lübeck soll es bald deutlich weniger Zugausfälle geben. Nach Angaben des Betreibers erixx Holstein sollen die Züge ab Montag (6.2.) wieder weitgehend nach Regelfahrplan verkehren. Zu Zugausfällen soll es künftig nur noch werktags in den Abend- und Nachtstunden kommen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Für ausfallende Verbindungen werden laut erixx weiterhin Ersatzbusse eingesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2023 08:30 Uhr

