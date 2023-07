Stand: 25.07.2023 09:22 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Jugendschöffengericht Neumünster: Prozess wegen schwerer Brandstiftung

Vor dem Jugendschöffengericht in Neumünster muss sich heute ein 21-Jähriger wegen schwerer Brandstiftung verantworten. Anfang des Jahres soll er in Neumünster mehrere Carports angezündet haben, dabei waren die Flammen zum Teil auch auf die angrenzenden Wohnhäuser übergegriffen. Laut Gerichtssprecher Markus Richter ist der Angeklagte im Februar von Polizeibeamtinnen und -beamten dabei beobachtet worden, wie er in einem Supermarkt Brandbeschleuniger kaufte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war er bereits wegen Brandstiftung verurteilt. Für den Prozess am Jugendschöffengericht ist nur ein Verhandlungstag vorgesehen. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2023 08:30 Uhr

Neue Züge für die Region kommen ab Ende 2027

Der Bahnhersteller Alstom liefert 40 neue Elektrotriebzüge für Schleswig-Holstein. Nach Angaben von Nah.SH hat das Unternehmen gestern den Zuschlag bekommen. Die neuen Regionalbahnen sollen vor allem auf den Strecken Hamburg - Kiel/Flensburg (RE70/RE7) sowie Hamburg - Itzehoe/Wrist (RE61) eingesetzt werden. Alstrom wird außerdem für mehr als 30 Jahre für die Instandhaltung der Triebzüge verantwortlich sein. Dazu will das Unternehmen die DB Werkstatt in Kiel ausbauen. Die neuen Züge sollen laut Nah.SH ab Ende 2027 rollen. Dann laufen die derzeitigen Verträge mit den Bahnunternehmen DB Regio und Nordbahn aus. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2023 08:30 Uhr

