Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Stand: 21.07.2023 09:23 Uhr

Defektes Kreuzfahrtschiff im Seehafen

Im Seehafen von Kiel wird es langsam eng - der Grund ist das Kreuzfahrtschiff "Carnival Pride", das am Dienstagabend auf dem Weg nach Göteborg mit Motorschaden zurück nach Kiel geschleppt werden musste. Bis Mittwochabend lag das Schiff am Ostseekai - musste nun aber den Liegeplatz aber frei machen. Julia Reichel vom Seehafen Kiel sagte: "Da wir heute am Ostsseekai Doppelbelegung haben ist das Schiff an den Ostuferhafen gewichen." Wie lange das Schiff genau in Kiel bleiben wird, bleibt abzuwarten, so Reichel weiter. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2023 08:30 Uhr

Probsteier Korntage beginnen am Sonnabend

Start der Probsteier Korntage an diesem Wochenende. Seit mehreren Tagen weisen schon die traditionellen Strohfiguren in der Region darauf hin - die Veranstaltungsreihe des Tourismusverbandes Probstei beginnt offiziell am Sonnabend. Der Festakt zur Eröffnung am Passader See beginnt um 14 Uhr. Danach folgen vier Wochen lang zahlreiche Veranstaltungen rund um die Themen Landwirtschaft früher und heute. Dabei geht es um die Kultur und ihre Menschen. Unter anderem gibt es Schmiedevorführungen in Lutterbek, Führungen durch die Krokauer Mühle, Geologische Stadtwanderungen und Wanderungen durch die Kornfelder der Probstei. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2023 08:30 Uhr

Mann bedroht Menschen in Nortorf

Die Polizei sucht in Nortorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde nach einem schwarz gekleideten Mann, der am Mittwoch mehrere Menschen bedroht haben soll. Das geschah laut Polizei am Mittwoch. Der Mann hatte zur schwarzen Kleidung auch eine schwarze Kapuze auf dem Kopf und trug eine schwarze Corona-Maske. Insgesamt sind den Beamten vier Fälle bekannt. In einem hielt der Täter eine 17-Jährige von hinten fest und flüchtete erst, als sie um Hilfe schrie. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2023 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel