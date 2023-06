Stand: 28.06.2023 10:14 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Bauarbeiten am Theodor-Heuss-Ring: Friesenbrücke gesperrt

Wegen Bauarbeiten ist auf der Friesenbrücke am Theodor-Heuss-Ring in Kiel für mehrere Wochen nur ein Fahrstreifen je Richtung frei. Die Fahrbahnen in Richtung Eckernförde werden komplett saniert. Jeden Tag nutzen 100.000 Fahrzeuge die Brücke. Von Mitte Juli bis Mitte August bekommt der Theodor-Heuss-Ring dann auch zwischen Barkauer Kreuz und Waldwiese neuen Asphalt. Dann wird der sogenannte Überflieger von der B404 zur B76 sowie die aktuelle Zufahrt über den Lübschen Baum gesperrt. Während dieser Phase wird der Verkehr aus dem Gewerbegebiet über die Stormarnstraße und die Dorotheenstraße bis zum Waldwiesenkreisel geleitet. Seit Mai wird der Theodor-Heuss-Ring in insgesamt sechs Bauabschnitten umfangreich saniert. Im Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2023 08:30 Uhr

Weiche in Pinneberg repariert

Am Dienstagabend mussten Bahnreisende in Schleswig-Holstein teils länger auf ihren Zug warten. Betroffen war die Strecke Kiel-Hamburg. Züge der Linie RE7 von Kiel nach Hamburg fielen ab Neumünster aus. Auch ICE-Züge des Fernverkehrs konnten nicht bis nach Kiel fahren, sondern starteten und endeten am Hamburger Hauptbahnhof. Grund war eine kaputte Weiche im Bereich Pinneberg. Diese konnte laut der Deutschen Bahn aber in der Nacht zum Mittwoch repariert werden. Vereinzelt kann es noch zu Verspätungen und Ausfällen kommen. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2023 08:30 Uhr

Erneut Bombenentschärfung in Kiel

Am Sonntag muss in Kiel erneut eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Laut Polizei wurde der Blindgänger bei Bauarbeiten im Poggendörper Weg in Neumühlen-Dietrichsdorf gefunden. Rund 8.200 Menschen müssen am Sonntag bis 11 Uhr ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Die britische Weltkriegsbombe befindet sich den Angaben zufolge in einem guten Zustand, sodass die Experten derzeit nicht mit Problemen bei der Entschärfung rechnen. Laut Polizei sind die Bundesstraße 502 und der Heikendorfer Weg nicht von Straßensperrungen betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2023 08:30 Uhr

