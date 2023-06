Baustellen in Kiel sorgen für Staus und Verkehrs-Chaos Stand: 28.06.2023 12:17 Uhr Autofahrerinnen und Autofahrer brauchen in Kiel im Moment viel Geduld. Am Barkauer Kreuz wird gebaut. Seit Dienstag ist die Friesenbrücke am Theodor-Heuss-Ring nur einspurig befahrbar. Der ADAC spricht von einem angekündigten Chaos.

Seit Wochen kommt es am Barkauer Kreuz in Kiel zu Staus und stockendem Verkehr. Der Grund: Bauarbeiten. Jetzt gibt es den nächsten Problem-Verkehrs-Knotenpunkt in der Landeshauptstadt: Die B76, die in dem Bereich über den Theodor-Heuss-Ring führt, wird an der Friesenbrücke saniert und ist deswegen die kommenden Wochen in jede Richtung nur einspurig befahrbar. Mehr als 100.000 Fahrzeuge nutzen Schätzungen zufolge jeden Tag die Friesenbrücke am Theodor-Heuss-Ring in Kiel.

ADAC fordert bessere Koordinierung

Der ADAC spricht von einem angekündigten Chaos. Die Arbeiten seien dringend notwendig, sagt ADAC-Sprecher Rainer Pregla: "Das ist unstrittig, da geht es um tragende Teile." Der ADAC wünsche sich jedoch eine bessere Kommunikation und eine bessere Koordinierung der Baumaßnahmen - denn auch auf vielen Ausweichstrecken wird derzeit gebaut. Seit Mai wird rund um den Theodor-Heuss-Ring in insgesamt sechs Bauabschnitten zwischen der Straße An der Kleinbahn und dem Barkauer Kreuz umfangreich saniert.

Die Arbeiten sollen noch bis Oktober dauern. Ziel der Stadt ist es, dass danach für 15 bis 20 Jahre nicht mehr an dem vielbefahrenen Stück in Kiel gearbeitet werden muss. "Wir wünschen uns eine Unterscheidung zwischen absolut notwendigen Maßnahmen und solchen, die man vielleicht hinten anstellen kann, um noch Ausweichstrecken zu ermöglichen", sagt Pregla.

Einschränkungen für besonders hohe Schiffe auf NOK

Auch die Bauarbeiten an der Olympiabrücke im Kieler Stadtteil Wik gehen weiter. Die Brücke war für die Kieler Woche vorübergehend eingeschränkt für den Verkehr freigegeben worden. Nun werden Fahrzeuge laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr während der Bauarbeiten wieder über die zweite Holtenauer Hochbrücke - die Prinz-Heinrich-Brücke - geleitet. Vom 10. Juli an kommt es außerdem zu Einschränkungen für besonders hohe Schiffe auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Der Kanal wird für diese jeweils tagsüber von montags bis freitags gesperrt, wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr am Mittwoch mitteilte. Ende August sollen die Arbeiten an der Olympiabrücke abgeschlossen sein.

