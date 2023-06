Zugausfälle in Schleswig-Holstein - Weichenstörung behoben Stand: 28.06.2023 06:18 Uhr In Pinneberg musste am Dienstagabend eine Weiche repariert werden. Das führte zu Problemen auf mehreren Bahnlinien. Inzwischen ist die Störung nach Angaben der Deutschen Bahn behoben, vereinzelt kommt es noch zu Verspätungen.

Am Dienstagabend mussten Bahnreisende in Schleswig-Holstein teils länger auf ihren Zug warten. Grund war eine kaputte Weiche im Bereich Pinneberg. Diese konnte laut Bahn aber in der Nacht zum Mittwoch repariert werden. Vereinzelt könne es noch zu Verspätungen und Ausfällen kommen, teilte die Bahn am frühen Mittwochmorgen auf ihrer Internetseite und auf Twitter mit.

Marschbahn und Fernverkehr waren betroffen

Betroffen war am Dienstag unter anderem die Marschbahnstrecke zwischen Westerland auf Sylt und Hamburg. Reisende kamen in Richtung Hamburg nur bis Pinneberg und sollten dann in die S-Bahn umsteigen. Die Züge der Linie RE7 von Kiel nach Hamburg fielen ab Neumünster aus. Auch der Fernverkehr war von der Störung betroffen: ICE-Züge starteten und endeten am Hamburger Hauptbahnhof anstatt in Kiel.

Neben der Bahnkündigte auch Betreiber erixx an, dass es in den kommenden Monaten zu Zugausfällen und Schienenersatzverkehr kommt - im Fall erixx auf der Strecke Kiel-Lübeck.

