Aufgrund des Streiks im öffentlichen Dienst bleiben die Schleusentore des Nord-Ostsee-Kanals in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) heute bis 22 Uhr geschlossen. Bestreikt werden laut einer ver.di-Sprecherin die Früh- und die Spätschicht. Um 10 Uhr gab es eine Kundgebung am Elbeforum. Ver.di rechnete mit ungefähr 60 Teilnehmenden, nach der Kundgebung sollte es einen Marsch zur Schleuse geben. Hintergrund des Streiks ist die anstehende Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Vom Streik betroffen sind auch einige Fähren am Nord-Ostsee-Kanal, zum Beispiel Hohenhörn und Kudensee. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2023 08:30 Uhr

Als erstes Schiff fährt seit heute wieder der Katamaran "Halunder Jet" täglich auf die Insel. Abfahrt ist jeweils um 9 Uhr an den Hamburger Landungsbrücken und um 11.30 Uhr in Cuxhaven. Die Saison soll laut Reederei FRS Helgoline am 31. Oktober enden. Im vergangenen Jahr hat der Katamaran nach Angaben der Reederei knapp 165.000 Passagiere befördert. Im Vergleich zu den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 sei dies zufriedenstellend, komme aber nicht auf das Niveau von 2019, so ein Reederei-Sprecher. Damals fuhren 192.000 Personen mit dem "Halunder Jet". Die Verbindung von Büsum zur Insel Helgoland wird am 5. April wieder aufgenommen. Dann legt die "MS Funny Girl" der Reederei Adler & Eils wieder täglich nach Helgoland ab. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2023 08:30 Uhr

Nach einem schweren Lkw-Unfall bei Kronprinzenkoog im Kreis Dithmarschen ist die Friedrichsköger Straße wieder frei. Ein Sprecher der Leitstelle West sagte, Feuerwehr und Experten einer Bergungsfirma hätten ihre Arbeiten am späten Donnerstagabend abgeschlossen. Der Schwerlastkran war am Donnerstagmorgen aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und in den Graben gerutscht. Der Fahrer des 60 Tonnen schweren Lkw ist vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Durch den Unfall war bei dem Lastwagen eine geringe Menge Hydrauliköl ausgelaufen, Spezialisten der Feuerwehr trugen daraufhin die verunreinigte Erde an der Unfallstelle ab. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2023 08:30 Uhr

