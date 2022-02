Stiko empfiehlt vierte Impfung - Garg begrüßt Entscheidung Stand: 03.02.2022 14:05 Uhr Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine weitere Auffrischimpfung für bestimmten Personengruppen. Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) begrüßte die Entscheidung der Stiko.

"Wir werden sehr schnell die Möglichkeit eröffnen, dass Menschen, die 70 Jahre und älter sind, auch mit einer vierten Impfung versorgt werden", sagte der Minister. In Pflegeheimen sollten die zuständigen Ärzte impfen, zusätzlich solle es mobile Impfdienste geben.

Empfehlung für über 70-Jährige

Die Stiko-Empfehlung gilt generell für über 70-Jährige, für Bewohner von Altenheimen und Menschen mit Immunschwächekrankheiten ab fünf Jahren. Ebenso greift sie für die Beschäftigen in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen insbesondere mit direktem Patientenkontakt. Bei den gesundheitlich gefährdeten Menschen soll die erneute Auffrischungsimpfung frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung verabreicht werden, bei Beschäftigten im Gesundheitswesen frühestens nach einem halben Jahr.

Mediziner Rupp: Jüngere brauchen die vierte Impfung nicht sofort

Professor Jan Rupp, Direktor der Klinik für Infektiologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) sagte, er halte die Stiko-Entscheidung zur vierten Spritze für richtig. Ein gesunder 40-Jähriger mache aber auch keinen Fehler, wenn er sich nicht sofort ein viertes Mal impfen lässt. Für die allermeisten Jüngeren sei es kein Problem, wenn sie dreifach geimpft auf das Virus treffen, so Rupp.

Novavax soll auch in SH zum Einsatz kommen

Die Ständige Impfkommission hat sich außerdem dafür ausgesprochen, den Corona-Impfstoff von Novavax für Menschen ab 18 Jahren einzusetzen. Der proteinbasierte Impfstoff solle zur Grundimmunisierung mit zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen eingesetzt werden, teilte das Expertengremium mit. Dazu erklärte Heiner Garg, dass der Impfstoff in die Impfkampagne des Landes eingebaut werden soll. Der neue Impfstoff soll in Deutschland ab dem 21. Februar verfügbar sein. Ende Februar könnte es Termine in Schleswig-Holstein geben - Voraussetzung ist laut Garg, dass verbindliche Lieferzusagen des Bundes vorliegen.

Es handelt sich noch nicht um finale Stiko-Empfehlungen, es läuft nun noch ein Abstimmungsverfahren mit Fachgesellschaften und Ländern. Änderungen sind möglich.

Stand der vollständigen Impfungen in SH relativ hoch

Der Stand der Impfungen ist in Schleswig-Holstein vergleichsweise hoch. 2.321.056 Menschen wurden laut Robert Koch-Institut (RKI) bisher mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft (Stand 3.2.2022). Das sind 79,7 Prozent der schleswig-Holsteinischen Bevölkerung. Als vollständig geimpft gelten demnach 78,7 Prozent. Zum Vergleich: In Bremen, dem Spitzenreiter, sind es 87 Prozent, in Sachsen, dem Schlusslicht, 62,9 Prozent.

