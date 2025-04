Stand: 30.04.2025 06:30 Uhr Gefährlich: Viele Verstöße am Lübecker Lindenteller

74 Verstöße in drei Stunden - das ist das Ergebnis einer Verkehrskontrolle am Lübecker Lindenteller. Laut Polizei hatte am Montag fast die Hälfte der angehaltenen Verkehrsteilnehmer beim Abbiegen in die Moislinger Allee die äußere Spur geschnitten - trotz durchgezogener Linie. Das sei verboten und extrem gefährlich, betonen die Beamten. Weitere 25 Frauen und Männer waren nicht angeschnallt, und auch drei Kinder waren nicht ordnungsgemäß gesichert.

Zwischen 2021 und 2023 zählten die Statistiker beim Lindenteller fast 80 Unfälle mit Verletzten - so viele wie an keiner anderen Kreuzung in Deutschland.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck