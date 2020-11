Maskenpflicht: Immer häufiger gibt es Ärger in Geschäften Stand: 13.11.2020 05:00 Uhr Immer häufiger kommt es in Geschäften im Land zu Diskussionen um die Maskenpflicht. In einigen Fällen müssen die Verkäufer Maskenverweigerer sogar aus dem Laden werfen.

In Schleswig-Holsteins Geschäfte gilt eine allgemeine Maskenpflicht. Ohne Mund-Nasen-Schutz dürfen Läden grundsätzlich nicht betreten werden. In letzter Zeit gibt es allerdings immer häufiger Probleme mit Maskenverweigerern. Der Einzelhandelsverband Nord berichtet davon, dass es in den Geschäften zu teils heftigen Diskussion kommt. In einigen Fällen müssten uneinsichtige Kunden auch aus den Läden verwiesen werden.

Eutiner Geschäftsfrau schließt Laden aus Protest

Eine Ladeninhaberin aus Eutin (Kreis Ostholstein) hatte ihr Geschäft deswegen sogar vorübergehend geschlossen - aus Protest. Ihren Angaben zufolge haben sich viele Kunden geweigert, eine Maske zu tragen. Diese Kunden hätten versucht, sie zu belehren. Außerdem sei sie angeniest worden.

Diskussion um Befreiung von der Maskenpflicht

Ein weiteres Problem für die Händler ist es außerdem, dass sie nicht immer erkennen, ob Menschen aufgrund einer Behinderung oder Krankheit womöglich keinen Mundschutz tragen müssen. Deshalb fordert der Einzelhandelsverband vom Land eine einheitliche Bescheinigung dafür, die im Laden vorgezeigt werden kann.

Gleichzeitig kritisieren Behindertenverbände, dass Menschen, die von der Maskenpflicht befreit sind, immer häufiger in Läden angepöbelt oder sogar rausgeschmissen werden.

