Landesregierung: Neufassung der Landesverordnung am Freitag Stand: 24.02.2021 20:45 Uhr Inhaber von Friseursalons, Blumenläden und Fitnessstudios in Schleswig-Holstein warten gespannt auf die neue Corona-Landesverordnung. Teile der Neufassung teilte die Landesregierung bereits am Mittwoch mit.

Blumenläden, Gärtnereien und Gartenbaucenter sollen ab Montag wieder öffnen können. Auch Sportanlagen werden unter Einhaltung der strengen Kontaktregeln für den Individualsport zugänglich. Schwimm- und Spaßbäder müssen jedoch geschlossen bleiben. So kündigte es die schleswig-holsteinische Landesregierung am Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung an.

AUDIO: Erste Infos zur aktuellen Landesverordnung (1 Min)

Friseure: 10qm² pro Kunde

Auch Friseursalons und Nagelstudios dürfen von Montag an wieder öffnen. Voraussetzung ist, dass alle einen Mund-Nasenschutz tragen müssen und genügend Abstand eingehalten wird - auf zehn Quadratmeter kommt maximal eine Person. Darüber hinaus müssen die Kontaktdaten notiert werden.

Zoos, Tierparks, Wildparks und Aquarien gehören ebenfalls zu den Bereichen, die ab dem 1. März wieder ihre Türen öffnen dürfen - mit Hygienekonzept, einer Begrenzung von einer Person auf 20 Quadratmetern und möglicher Kontaktnachverfolgung.

Ausnahme Flensburg?

Mit der Stadt Flensburg ist die Landesregierung wegen der hohen Inzidenzwerte nach eigener Aussage im Gespräch. Ob die bisherigen Maßnahmen auch für das Flensburger Umland fortgesetzt werden, ist daher noch offen. Über alle konkreten Vorgaben will die Landesregierung am Freitag informieren.

