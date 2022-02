Corona in SH: Kontakt-Beschränkungen fallen zum Wochenende Stand: 15.02.2022 14:39 Uhr Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat heute in einer Pressekonferenz weitere Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen bereits für dieses Wochenende angekündigt.

Am Tag vor der nächsten Bund-Länder-Runde schafft Schleswig-Holstein bereits Fakten, was neue Lockerungen der Corona-Regeln angeht. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat angekündigt, dass bereits ab Sonnabend (19.2.) die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene fallen. Das gilt auch für Veranstaltungen in Lokalen und Restaurants. Lediglich bei Treffen, an denen auch ungeimpfte Personen teilnehmen, gilt dann eine Höchstgrenze von 25 Personen.

Weitere Lockerungsstufe ab dem 3. März

Den nächsten Schritt in Richtung Normalität soll Schleswig-Holstein laut Günther ab dem 3. März machen. Dann läuft auch die aktuelle Corona-Verordnung aus. Geplant ist dann das Ende der bestehenden 2G- und 2G-Plus-Regeln in der Beherbergung, Gastronomie, beim Sport, in Freizeit und Kultur, bei körpernahen Dienstleistungen und in der außerschulischen Bildung. Stattdessen soll wieder flächendeckend 3G gelten, sodass zum Beispiel auch Ungeimpfte wieder im Restaurant essen gehen können, wenn sie sich vorher testen. Lediglich bei Großveranstaltungen (2G) und bei der Wiedereröffnung von Clubs und Diskotheken (2G+) sollen ab dem 3. März dann noch strengere Regeln gelten.

Landesexperten sehen Möglichkeiten für Lockerungen

Der Sozialausschuss des Landtages hatte zum Thema "Lockerungen" am Montagvormittag Mediziner befragt. Die waren sich einig, dass Schritte zur Normalität möglich sind. Ein Wegfall aller Maßnahmen, wie beispielsweise in Dänemark, sei aber noch nicht angezeigt. Prof. Helmut Fickenscher von der Universität Kiel sieht etwa ab Ostern den Zeitpunkt gekommen, wo es massive Schritte in Richtung Normalität geben könnte. Prof. Philip Rosenstiel vom UKSH Kiel sprach sich dafür aus, dass exzessive Testen zurückzufahren. Es müsse nicht mehr jede Infektion erkannt werden. Prof. Jan Rupp vom UKSH Lübeck sagte, man sei jetzt in einer Phase, wo man sich von Angst und Sorge vor der Pandemie lösen müsse. Er warb für eine neue Einordnung des Virus - auch was die Sorge vor Spätfolgen angeht.

Bund-Länder-Treffen am Mittwoch

Die Länder-Ministerpräsidenten wollen am Mittwoch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beraten. Als sicher gilt, dass ein Öffnungsplan entworfen wird - weil Omikron-Erkrankungen bei vielen glimpflicher ausgehen als die mit früher vorherrschenden Varianten. Fraglich ist, wie schnell und in welchen Schritten Lockerungen kommen und ob das bis 19. März befristete Infektionsschutzgesetz als Grundlage der Maßnahmen vorsorglich verlängert wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.02.2022 | 15:00 Uhr