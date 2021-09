Corona in SH: Auffrischungs-Impfungen für über 60-Jährige Stand: 08.09.2021 18:48 Uhr In Schleswig-Holstein können nun auch über 60-Jährige und weitere Personengruppen eine Auffrischungs-Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Eine Stiko-Empfehlung für eine Auffrischung gibt es noch nicht.

Schleswig-Holstein hat sein Angebot für Corona-Auffrischungs-Impfungen ausgeweitet. Berechtigt sind jetzt Menschen über 60 Jahre nach ärztlicher Beratung, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. Außerdem können Bewohner von Pflegeeinrichtungen, Pflegekräfte und weitere dort Beschäftigte die Impfung erhalten. Das gilt auch für medizinisches Personal, das regelmäßig Kontakt mit infektiösen Menschen hat. Voraussetzung ist in allen Fällen, dass die vollständige Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt.

Bislang 3.500 Auffrischungen

Ansonsten bleibt es wie zuvor: Das Gesundheitsministerium empfiehlt die Auffrischungs-Impfung für immungeschwächte Personen oder Menschen, die vor mindestens sechs Monaten mit einem Vektorimpfstoff (AstraZeneca oder Johnson & Johnson) geimpft wurden. Seit Beginn der Auffrischungs-Impfungen haben sich laut Ministerium 3.500 Berechtigte impfen lassen.

RKI: "Noch keine Daten"

Eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für eine Auffrischungs-Impfung gibt es derzeit noch für keine Personengruppe. Laut Robert Koch-Institut (RKI) "liegen für die Covid-19-Impfstoffe aktuell noch keine Daten vor, ob und ggf. in welchem Zeitabstand eine Auffrischimpfung notwendig sein wird".

Impfungen zunächst in Zentren

Die Auffrischungs-Impfungen gibt es in den 28 Impfzentren, ehe diese am 26. September schließen (Plön: 19. September). Ein Termin kann über www.impfen-sh.de reserviert werden. Ärzte, die in ihren Praxen die Corona-Schutzimpfungen anbieten, finden sich unter arztsuche.kvsh.de. In den Pflegeeinrichtungen impfen - anders als im Frühjahr - in der Regel die dort behandelnden Ärztinnen und Ärzte.

