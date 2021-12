Corona-Variante Omikron: Neuer Verdachtsfall in SH Stand: 08.12.2021 14:26 Uhr Im Kreis Schleswig-Flensburg hat sich möglicherweise eine weitere Person mit der Omikron-Variante des Coronavirus angesteckt. Laut Kreis ist der Betroffene ein Reiserückkehrer aus Namibia.

Der Kreis Schleswig-Flensburg hat einen neuen Omikron-Verdachtsfall gemeldet. Bei dem Covid-Infizierten aus dem Kreisgebiet handelt es sich demnach um einen Reiserückkehrer aus Namibia. Seine Probe wird nun in ein Labor nach Berlin geschickt. Dort wird untersucht, ob es sich tatsächlich um die Omikron-Variante handelt.

Ergebnisse in zwei Wochen

Erst am Dienstag war bekannt geworden, dass es den Omikron-Verdacht bei drei Personen aus Flensburg gibt. Der neue Verdachtsfall war mit diesen in Kontakt. Alle waren kürzlich aus Namibia zurückgekehrt. Ein Ergebnis der untersuchten Proben wird spätestens in zwei Wochen vorliegen. Dann ist klar, ob es sich tatsächlich um die Omikron-Variante handelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.12.2021 | 14:00 Uhr