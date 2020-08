Stand: 13.08.2020 18:52 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona: Mehrere Schulklassen in Quarantäne

Das Schuljahr 2020/2021 ist gerade einmal vier Tage alt und schon müssen in Schleswig-Holstein einige Lehrer und Schüler unfreiwillig wieder zu Hause bleiben. An insgesamt 16 Schulen gibt es laut Bildungsministerium in Kiel inzwischen Corona-Infizierte oder Verdachtsfälle. Allein am Donnerstag sind fünf Schulen dazu gekommen. In Kiel muss an drei Schulen jeweils eine Jahrgangsstufe zu Hause bleiben, das sind zusammen knapp 250 Schüler. An den drei Schulen war jeweils ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Auch Kita in Meldorf betroffen

Neue Fälle beziehungsweise Verdachtsfälle gibt es außerdem in Meldorf im Kreis Dithmarschen, in Kappeln im Kreis Schleswig-Flensburg sowie an je einer Bildungseinrichtung in den Kreisen Steinburg und Segeberg. In Meldorf musste auch eine Kindertagesstätte geschlossen werden. Komplette Schulschließungen gibt es nach Angaben aus dem Bildungsministerium momentan nicht.

