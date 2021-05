Corona-Impfung in SH: Terminvergabe-System soll sich ändern Stand: 18.05.2021 11:54 Uhr Gesundheitsminister Garg will am Nachmittag auf einer Pressekonferenz erklären, wie es mit der Impfkampagne weitergeht. Zuvor wird bekannt: Das Terminvergabesystem soll geändert werden.

Immer wieder Warten, immer wieder Glücksspiel, immer wieder Pannen: Das Vergabesystem für Impftermine in Schleswig-Holstein hat seit Beginn der Impfkampagne für viel Ärger und Frust gesorgt. Nun zieht die Landesregierung daraus offenbar Konsequenzen, das hat die Geschäftsführerin der Grünen-Landtagsfraktion, Marret Bohn, jedenfalls angekündigt. Das Sozialministerium habe einen anderen Weg mit konkreten Terminvergaben gefunden. Zuvor hatte Sozialministerium zu einer Pressekonferenz am Nachmittag eingeladen. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) will dann über die aktuelle Corona-Lage informieren, eine Zwischenbilanz zur Impfkampagne ziehen - und erklären, wie es weitergeht. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab 15 Uhr als Video-Livestream.

Bohn: "Bisheriges System war eine Zumutung"

Auch der Einsatz mobiler Impfteams in Problemstadtteilen ist Bohn zufolge vorgesehen. Es sollten auch jene erreicht werden, die man sonst nicht erreiche, auch wegen Sprachbarrieren. Das bisherige System, bei dem viele vergeblich über das Internet einen Termin zu ergattern versuchten, habe zu großer Verärgerung und Frustration geführt, sagte Bohn, die selbst Ärztin ist. "Das bisherige Verfahren war eine Zumutung für alle Beteiligten." Das sei das Gegenteil dessen, was man erreichen wolle. Ziel sei es, dass sich viele Menschen impfen lasse. Wer wisse, dass er in absehbarer Zeit einen Impftermin habe, werde sich bis dahin streng an die Regeln halten. Dies sei ein Riesenschritt nach vorn.

Vergabe von 70.000 Termine wohl noch mal im alten System

Bohn sagte auch, dass die Umstellung nicht sofort erfolgt. Sie geht davon aus, dass etwa 70.000 Termine in den Impfzentren noch im alten System vergeben werden. Hintergrund: Erstimpfungstermine mit den mRNA-Impfstoffen von Moderna und Biontech in den Impfzentren sind bisher nur bis zum Ende dieser Woche vergeben worden. Auch die jüngste Vergabe von Terminen für dieEinmalimpfungen mit Johnson & Johnson betraf nur diese Woche - und umfasste nicht den kompletten Lagerbestand des Landes dieses Impfstoffs. 4.400 Dosen sind noch nicht geplant.

Impfpriorisierung endet am 7. Juni - Spahn bittet um Geduld

In drei Wochen, am 7. Juni, soll die festgelegte Reihenfolge bei den Corona-Impfgruppen aufgehoben werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte das am Montagabend nach Beratungen mit seinen Länderkollegen angekündigt. Er bat aber um Geduld. Man werde bis in den Sommer hinein brauchen, um alle Impfwilligen auch impfen zu können.

Mit der aktuellen Corona-Situation wird sich am Mittwoch auch der Landtag ausführlich befassen. Dazu wird auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprechen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.05.2021 | 12:00 Uhr