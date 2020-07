Stand: 30.07.2020 19:27 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona: Heide erlässt neue Kontaktbeschränkung

Der Kreis Dithmarschen hat am Donnerstagabend eine neue Allgemeinverfügung für die Stadt Heide herausgegeben. Die angekündigten Einschränkungen gelten demnach nicht wie vorher angekündigt ab Sonnabend, sondern bereits ab Freitag (31.7.). Das neue Kontaktverbot in Heide sieht vor, dass sich eine Person im öffentlichen Raum nur mit einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt treffen darf.

Regeln, wie zu Beginn der Pandemie

Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen im Kreis Dithmarschen hatte Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) bei einer Landespressekonferenz in Kiel schärfere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus angekündigt. In Heide lebt ein großer Teil der Infizierten. Laut der neuen Allgemeinverfügung gelten ab Freitag die Regeln, wie sie zum Beginn der Pandemie im ganzen Land galten: Eine Person darf sich nur mit einer weiteren Person treffen - außerhalb des eigenen Haushalts. Darüber hinaus muss auf dem Wochenmarkt am Sonnabend in Heide eine Mund-Nasen-Bedeckung in der Zeit von 6 bis 13 Uhr getragen werden. Um außerdem den Mindestabstand in der Süderstraße und der Friedrichsstraße einzuhalten, müssen die Aufsteller entfernt werden.

Eine Woche keine öffentlichen Veranstaltungen in Heide

Wie vorher angekündigt, dürfen in Heide vorerst auch keine öffentliche Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich stattfinden. Außerdem kündigt Mohrdieck an, dass die Behörden strenger werden: "Die Kontrolldichte wird deutlich erhöht." In der Kreisstadt leben knapp 22.000 Menschen. Die Allgemeinverfügung gilt vorerst bis zum 7. August.

Downloads Coronavirus: Allgemeinverfügungen für Heide vom 30. Juli 2020 Allgemeinverfügung des Kreises Dithmarschen über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 auf dem Gebiet der Stadt Heide. Download (295 KB)

Kritische Zahl zum Glück nicht erreicht

Laut Landrat Mohrdieck ist die kritische Zahl von 67 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen nicht erreicht worden. Er sagte, es seien weitere 13 Personen positiv getestet worden. Nur die Hälfte von ihnen gehören zu der Familie in Heide, die durch Reiserückkehrer infiziert wurde. Dithmarschen hatte bisher immer deutlich weniger Corona-Fälle als die meisten anderen Kreise. "Plötzlich sind wir so im Fokus des Geschehens, und das macht eben auch deutlich, wie dynamisch die Entwicklung ist", sagte Mohrdieck.

Maskenpflicht in Büsumer Innenstadt

Auch in Büsum müssen in der Fußgängerzone Masken getragen werden. Das Hygienekonzept für Alleestraße und Hohenzollernstraße gilt mit einer zweiten Allgemeinverfügung des Kreises von Freitag an.

