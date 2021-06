Wacken Open Air ist abgesagt - Hoffnung auf den Herbst Stand: 01.06.2021 19:23 Uhr Das Wacken Open Air im Juli ist abgesagt, das haben die Veranstalter des Heavy Metal Festivals am Dienstag bekannt gegeben. Es gibt aber noch Hoffnung auf ein Live-Musik-Event im Herbst.

Ihm blute das Herz, sagt Festival-Mitbegründer Thomas Jensen, aber das Festival für dieses Jahr abzusagen, sei die einzig richtige Entscheidung. Denn die Sicherheit der Fans und der Wackener sei viel zu wichtig. Die Fans reisen aus 80 Ländern der Welt an, für viele Regionen gelten strenge Reisebestimmungen. Zu viele Metal-Heads hätten gar nicht erst einreisen dürfen. "Es gibt fürs Wacken Open Air nicht den einen Termin, wo nichts mehr geht", sagt Festivalgründer Thomas Jensen. Ein Wacken Open Air mit 2.500 Festivalbesuchern, wie es der aktuelle Stufenplan der Landesregierung ermöglicht hätte, mache laut den Veranstaltern keinen Sinn. 2.500 Fans beim WOA - das gab es zuletzt in den 90er-Jahren. In diesem Jahr wäre das Festival mit 75.000 Tickets ausverkauft gewesen.

Veranstalter hoffen auf Live-Musik-Format im Herbst

Erst mal gibt es keinen Wacken-Schrei in diesem Sommer, keine harten Gitarren und kein Bier aus Dosen, die den ganzen Tag in der Sonne stehen. Ganz abschreiben müssen die Musikfans Konzerte in Wacken für das Jahr 2021 aber noch nicht. Die Veranstalter arbeiten derzeit an Ideen für ein Live-Musik-Format im kommenden Herbst. Hoffnung macht Thomas Jensen dabei eine derzeit laufende Studie, in der es darum geht, wie man unter pandemischen Bedingungen Live-Veranstaltungen durchführen kann. "Da sitzt jetzt unsere große Hoffnung, dass wir im September doch noch was auf die Beine gestellt bekommen und in Wacken Livemusik feiern können", schildert der Festivalgründer. Bei den Planungen würden er und sein Team auf die Erfahrungen zurückgreifen, die sie in den Vorbereitungen auf das nun abgesagte Festival bereits gemacht haben. "Wir hätten auch das Wacken Open Air mit einem ziemlich drastischen Test-Regime durchgeführt und ich denke, im September werden wir auf ganz viele Geschichten zurückgreifen, die wir jetzt erarbeitet haben." Das Test-Regime hätte unter anderem vorgesehen, alle Festival-Besucherinnen und Besucher täglich zu testen und die Anreise für alle zu verbieten, die kein Ticket haben und einfach nur die Atmosphäre auf der Wackener Hauptstraße in Deutschlands wohl lautestem Dorf genießen wollen.

Tickets umtauschen oder Geld zurückzahlen lassen

Der Umtausch der Tickets auf das Folgejahr soll voraussichtlich Mitte Juni starten. Besucher können dann auf den 4. bis 6. August 2022 umtauschen oder eine Auszahlung anfordern. Im vergangenen Jahr hatten sich laut den Veranstaltern weit über 90 Prozent der Fans für einen Tausch auf das Folgejahr entschieden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.06.2021 | 14:00 Uhr