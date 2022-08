Unfälle mit E-Fahrrädern nehmen zu Stand: 09.08.2022 14:24 Uhr Im vergangenen Jahr gab es in Schleswig-Holstein laut Landespolizei mehr als 1.000 Unfälle mit Beteiligung von Pedelecs. Ein Radler verstarb. Die Polizei rät zu Übungsfahrten, da ein E-Fahrrad sich teilweise anders als ein Fahrrad verhält.

Nach Zahlen der Landespolizei gab es im vergangenen Jahr mehr als 1.000 Unfälle mit Elektro-Fahrrädern, dabei wurden 200 Radfahrende schwer verletzt und einer verstarb. Die Anzahl der Unfälle hat sich seit 2014 beinahe versiebenfacht. Nach Einschätzung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) liegt das daran, dass immer mehr Menschen ein Fahrrad mit elektronischer Unterstützung nutzen. Und viele würden laut Matthias Felsch von der Landespolizei ihr neues Gefährt unterschätzen: "Ein E-Bike ist was anderes als ein Fahrrad. Allein die Geschwindigkeiten, die da gefahren werden können, und wie schnell man auch auf die Geschwindigkeit kommt."

AUDIO: Immer mehr Unfälle mit E-Fahrrädern (1 Min) Immer mehr Unfälle mit E-Fahrrädern (1 Min)

Bremswege sind länger

E-Bike ist eigentlich die falsche Bezeichnung. Denn was Felsch und weite Teile der Bevölkerung als E-Bikes bezeichnen, heißen eigentlich Pedelecs und sind Fahrräder mit einem Hilfsmotor, der das Treten unterstützt. E-Bikes sind hingegen Fahrräder mit einem Elektro-Motor, bei dem der Radfahrer nicht mehr treten muss - ähneln also in der Funktion einer Mofa.

Da man aber auch mit einem Pedelec häufig schneller als mit einem normalen Fahrrad unterwegs ist, sei es wichtig, sich zunächst einmal mit dem Gefährt auseinanderzusetzen und Übungsfahrten zu machen, so Felsch: "Denn diese E-Bikes, die sind schwerer, die haben einen längeren Bremsweg. Da sollte man im Vorfeld wirklich üben, gerade wenn man viele Jahre nicht gefahren ist."

Senioren verunfallen häufig

Besonders beliebt seien die Fahrräder mit elektronischer Unterstützung laut ADFC bei Senioren, weil auch längere Strecken ohne viel Anstrengung gefahren werden können. Aber Senioren haben laut Statistik der Landespolizei besonders häufig Unfälle mit ihrem E-Fahrrad. Etwa jeder zweite schwerverletzte E-Fahrradfahrende war 2021 im Rentenalter.

Helm und Auffrischungskurse

Die Landespolizei empfiehlt jedem Radler dringen einen Helm zu tragen und unterstützt auch eine bundesweite Kampagne "Helm auf" in den Sozialen Medien, bei der auch Axel Milberg mitmacht. Außerdem fordert der ADFC vom Land, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel die Verkehrswacht mehr Kurse anbieten kann. Derzeit gibt es Auffrischkurse fürs Rad nur vereinzelt, da diese von Ehrenamtlern geleitet werden.

