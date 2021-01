SH: Unfälle auf verschneiten und spiegelglatten Straßen Stand: 29.01.2021 18:57 Uhr Querstehende LKW und Autos, die in den Graben rutschen: Rund 70 Glätteunfälle hat es nach Angaben der Polizei bis zum frühen Freitagabend bereits auf den Straßen in den Kreisen Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg gegeben.

Bisher, so die Polizei, seien es nur kleinere Unfälle, schwerer verletzt wurde niemand. Für die Nacht rechnen die Beamten mit zusätzlichen Einsätzen, denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat weitere Schneefälle angekündigt. Beeinträchtigungen gibt es auch im Öffentlichen Nahverkehr: Die Verkehrsbetriebe Hamburg Holstein, die mit ihren Bussen im Süden des Landes unterwegs sind, weisen darauf hin, dass Busse zum Teil stark verspätet sind oder Fahrten ganz ausfallen müssen.

AUDIO: Schneeglätte in Südholstein sorgt für Unfälle (1 Min)

Winterwetter am Wochenende

Tief "Olaf" sorgt dafür, dass die Temperaturen im Norden auch am Wochenende frostig sind und der Schnee somit liegen bleibt. Für Sonnabend rechnet der DWD besonders an der Küste von Schleswig-Holstein wieder mit Schnee und Graupel. In der Nacht zu Sonntag werden bis zu minus zehn Grad erwartet. Am Sonntag soll es vorwiegend heiter bis wolkig werden. Dann gibt es nur noch vereinzelt Schnee- oder Schneeregenschauer bei maximal -1 bis 4 Grad. Allerdings ist weiter mit Glätte zu rechnen.

Bungsberg wird vorsorglich am Wochenende für Wintersportler gesperrt

Der 168 Meter hohe Bungsberg (Kreis Ostholstein) bleibt am Wochenende für Skifahrer und Rodler tabu. Um bei entsprechendem Wetter einen Ansturm von Wintersportbegeisterten zu verhindern, werde die Gemeinde die Hänge und Zufahrtsstraßen zu Schleswig-Holsteins höchstem Berg erneut sperren, sagte der Bürgermeister der Gemeinde Schönwalde am Bungsberg, Winfried Saak. Man wolle mit Blick auf die aktuellen Infektionszahlen und Corona-Beschränkungen einen Andrang von Wintersportlern verhindern. Bereits vor drei Wochen hatte die Gemeinde die Zufahrt zum Bungsberg gesperrt, nachdem zuvor erste Schneefälle rund 60 Wintersportler auf die Skipiste und den Rodelhang gelockt hatten.

