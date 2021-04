Supervollmond über Schleswig-Holstein: Heller, gelber, pinker Stand: 27.04.2021 10:02 Uhr Es ist der größte Vollmond des Jahres: Der Supervollmond über Schleswig-Holstein sorgt zurzeit für große Faszination. Das liegt an seiner elliptischen Umlaufbahn.

Der Mond kam am Dienstag gegen 5 Uhr morgens der Erde mit einer Entfernung von knapp 360.000 Kilometern besonders nah. Fachleute nennen den Punkt, an dem der Mond der Erde am nächsten kommt, Perigäum. Durchläuft der Mond zu diesem Zeitpunkt gleichzeitig die Vollmondphase, spricht man auch von Supermond. Steht der Mond im Perigäum, ist die Fläche der sichtbaren Mondscheibe demnach um 30 Prozent größer als bei einem Vollmond, der am weitesten weg von Erde ist, also im Apogäum steht. Ein Vollmond im Perigäum leuchtet also knapp ein Drittel heller als im Apogäum - was von Beobachtern als kräftigerer Helligkeitseindruck wahrgenommen werde. Man spricht auch von "Pink Moon", da er gelblich-pink leuchtet.

VIDEO: Supermond über der Kieler Förde (1 Min)

Herings-Angler hofften auf guten Fang

Gegen 20 Uhr ging der Mond über der Kieler Förde auf und leuchtete mit zunehmender Dunkelheit immer kräftiger am sternenklaren Himmel. Zahlreiche Angler fanden sich in Kiel-Holtenau am Tiessenkai ein. Anscheinend beissen die Heringe bei Vollmond besonders gut.

Wer in dieser Nacht keine Zeit hatte, in den Himmel zu blicken, der muss nicht lange auf das nächste Mond-Ereignis warten. Der nächste "Supermond" kann schon am 26. Mai bewundert werden.

Weitere Informationen Sternstunden erleben in Hamburg-Bergedorf Sie war einst ein Observatorium von Weltrang. Heute ist die Sternwarte in Hamburg-Bergedorf mit ihren Kuppelbauten ein spannendes Ausflugsziel nicht nur für Hobby-Astronomen. mehr 45 Min Schlaf Warum können Schlafmittel den Schlaf stören? Und welchen Einfluss hat der Mond? Dr. Johannes Wimmer präsentiert spannende Fakten. 45 Min Guter Mond, du gehst so stille... Seit es Religionen gibt, spielt der Mond für sie eine wichtige Rolle. Das gilt auch für das Christentum. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 27.04.2021 | 19:30 Uhr