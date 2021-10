Stutthof-Prozess in Anwesenheit der ehemaligen KZ-Sekretärin gestartet Stand: 19.10.2021 13:41 Uhr Vor dem Landgericht Itzehoe ist die Anklage gegen eine frühere KZ-Sekretärin verlesen worden. Die heute 96-Jährige muss sich wegen Beihilfe zum Mord im KZ Stutthof bei Danzig in mehr als 11.000 Fällen verantworten.

In einem der voraussichtlich letzten NS-Prozesse in Deutschland ist heute vor dem Landgericht Itzehoe die Anklage gegen eine frühere KZ-Sekretärin verlesen worden. Die heute 96-Jährige muss sich wegen Beihilfe zum Mord im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig in mehr als 11.000 Fällen verantworten. Der Angeklagten wird zur Last gelegt, in ihrer Funktion als Stenotypistin und Schreibkraft in der Lagerkommandatur des ehemaligen Konzentrationslagers Stutthof zwischen Juni 1943 und April 1945 den Verantwortlichen des Lagers bei der systematischen Tötung von dort Inhaftierten Hilfe geleistet zu haben.

Anklage beschreibt Zustände in Stutthof

In der Anklage wurden die Zustände im Lager Stutthof in der Zeit von Juni 1943 und April 1945 beschrieben: Von Genickschüssen war die Rede, von Vergasungen und Todesmärschen der Gefangenen. Außerdem seien die Häftlinge kurz vor dem Zusammenbruch des Reiches ihrem Schicksal überlassen worden. Sie bekamen laut Anklage kein Essen mehr, starben an Erschöpfung oder Krankheiten.

Angeklagte sagte nicht aus

Die 96-Jährige sagte heute im Prozess nicht aus. Ihre Anwälte zweifelten in einem Statement jedoch an einer Beihilfe zum Mord der Angeklagten. Dazu hätte die damalige Sekretärin viel mehr wissen und aktiver an den Morden beteiligt gewesen sein müssen. Der Prozesstag endete heute nach zwei Stunden. In einer Woche soll es mit der Vernehmung eines Historikers weitergehen.

