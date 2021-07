Starkregen flutet Keller in Kiel und Travemünde Stand: 26.07.2021 23:48 Uhr Starkregen und einige vollgelaufene Keller: Am Montagabend hat Starkregen in Kiel zu Überschwemmungen geführt. Am Mittag hatte ein lokales Gewitter in Travemünde für mehrere Feuerwehreinsätze gesorgt. Und die Travemünder Woche musste umplanen.

"Wir haben etliche vollgelaufene Keller im gesamten Stadtgebiet", sagte ein Feuerwehrsprecher am späten Abend in Kiel. Diverse freiwillige Feuerwehren und die Berufsfeuerwehr der Landeshauptstadt seien im Einsatz. Bis 23.30 Uhr habe es rund 20 bis 30 Einsätze gegeben. Weitere Details konnte der Sprecher nicht geben. "Wir sind noch mitten in der Einsatzlage." Am Abend hatte der Deutsche Wetterdienst für den Raum Kiel eine amtliche Unwetterwarnung vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen und Hagel ausgegeben. Die Warnung galt bis etwa 23 Uhr.

44 betroffene Keller in Travemünde

Das Unwetter in Travemünde war nach einer Stunde vorüber. Die Feuerwehr wurde am Mittag zu 44 Häusern gerufen, deren Keller vollgelaufen waren. Ein Teil der Tornadowiese an der Promenade stand unter Wasser – dort campen zurzeit auch einige Segler.

Auch ein paar Straßen und der Parkplatz Leuchtenfeld standen teilweise unter Wasser. Verletzt wurde niemand. Im übrigen Stadtgebiet von Lübeck blieb es bei kleineren Schauern.

Regatten mussten verschoben werden

Auch der Travemünder Woche hat die Unwetterlage kurzzeitig einen Strich durch die Rechnung gemacht. Regatten mussten verschoben werden. Und schließlich musste ein Sprecher der Travemünder Woche bekanntgeben, dass die Wettfahrten für Montagabend ganz abgesagt wurden. Für Dienstagmorgen sehe die Windvorhersage jedoch gut aus. Die ersten Klassen sollen deshalb schon um 10 Uhr beginnen, damit möglichst viele Rennen gesegelt werden können. Um einiges aufzuholen, würden statt zwei dann drei Rennen an den Start gehen, hieß es weiter.

Starkregen am Sonntagabend im Kreis Segeberg

Starkregen hat am Sonntagabend außerdem für mehr als hundert Einsätze der Feuerwehr im Kreis Segeberg gesorgt. Verletzt wurde niemand, betroffen war überwiegend Kaltenkirchen und umliegende Gemeinden. Insgesamt knapp 150 mal mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr bis zum Morgen ausrücken. Betroffen waren auch Bad Segeberg, sowie unter anderem die Orte Lentförden, Oersdorf oder Kattendorf. Laut Feuerwehrleitstelle waren es oft vollgelaufene Keller und Garagen, die leergepumpt werden mussten - ebenso überflutete Straßenunterführungen.

Kran drohte umzustürzen

Knapp 80 mal mussten die Einsatzkräfte allein in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) helfen. Dort drohte unter anderem ein Kran auf einer Baustelle umzustürzen. Der Regen hatte dafür gesorgt, dass der Untergrund aufweichte. Der Kran konnte durch die Einsatzkräfte gesichert werden. In Struvenhütten im Kreis Segeberg liefen innerhalb kurzer Zeit mehrere Bäche über. Einige Straßen mussten gesperrt werden.

Weitere Informationen Travemünder Woche lockt viele Besucher an Am ersten Wochenende waren so viele Menschen gekommen, dass die Stadt an Tagesgäste appellieren musste, nicht mehr anzureisen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.07.2021 | 16:00 Uhr