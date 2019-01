Stand: 03.01.2019 11:25 Uhr

Silvesternacht: Frau starb an Schussverletzung

Der Tod einer Frau aus Schönberg (Kreis Plön) während des Silvesterfeuerwerks geht nach neuen Erkenntnissen auf eine Schussverletzung und nicht auf ein illegales Feuerwerk zurück. Das teilte die Kieler Staatsanwaltschaft heute mit. Die Metallteile, die im Kopf der Frau gefunden wurden, sind nach Angaben der Ermittler Teil eines Projektils. "Nach der Obduktion gehen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Frau durch eine Schussverletzung getötet worden ist", sagte die Kieler Oberstaatsanwältin Birgit Heß. Zuerst hatten die Ermittler vermutet, dass die Verletzungen der Frau durch nicht handelsübliches Feuerwerk entstanden seien.

Frau stirbt trotz Notoperation

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war die Frau an Silvester kurz nach Mitternacht mit ihrem Mann und ihren drei kleinen Kindern vor die Tür gegangen, um das Feuerwerk anzuschauen. Wenige Minuten später brach sie mit einer blutenden Wunde am Kopf zusammen und war nicht mehr ansprechbar. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Kieler Krankenhaus. Ärzte fanden während einer Notoperation Metallsplitter im Kopf der Frau. Wenig später verstarb sie.

Kaliber der Waffe noch unklar

Zurzeit befragt die Polizei in Schönberg weitere Anwohner und sichert Spuren. Welche Waffe verwendet wurde, ist noch nicht bekannt.

Schönbergs Bürgermeister Peter Kokocinski zeigte sich betroffen. Es sei schrecklich, was passiert ist und man sei jetzt dabei, der Familie zu helfen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.01.2019 | 11:00 Uhr