Sig Sauer schließt Standort Eckernförde

Der Waffenhersteller Sig Sauer schließt seinen Betrieb in Eckernförde. Knapp 130 Mitarbeiter sind betroffen. Das hat Geschäftsführer Tim Castagne NDR Schleswig-Holstein bestätigt. Die Belegschaft und den Betriebsrat hatte Castagne am Donnerstag über die Situation informiert.

Geschäftsführer kritisiert Waffenmarkt-Regeln

Castagne nannte im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein mehrere Gründe für den Rückzug. Er sagt, der Waffenmarkt in Deutschland sei immer stärker reguliert worden, entsprechend sei der Absatz deutlich gesunken. Außerdem lohne es sich finanziell nicht mehr, in Eckernförde Sport- und Dienstwaffen für die Polizei herzustellen. Dazu kommt laut Castagne, dass Großaufträge zum Beispiel von der Bundeswehr ausgeblieben sind. Sein Unternehmen werde diskriminiert, beklagt Castagne: "SIG Sauer wird wegen seiner internationalen Ausrichtung von den Ausschreibung systematisch ausgeschlossen". Internationale Ausrichtung heißt in diesem Fall, dass die meisten Waffen in den USA entwickelt werden.

Alle Mitarbeiter werden entlassen

Den Mitarbeitern soll laut Castagne gekündigt werden. Aktuell prüft das Unternehmen, welche Aufträge noch abgearbeitet werden können. Außerdem werden Verhandlungen mit dem Betriebsrat über einen Sozialplan für die Beschäftigten aufgenommen. Das Traditionsunternehmen stellt in Eckernförde seit 1951 Waffen her. Seit dem Jahr 2000 gehört es zur L&O Holding, zu der auch die US-Schwester Sig Sauer in Newington in New Hampshire gehört.

Illegale Waffenlieferungen nach Kolumbien

In den vergangenen Jahren war Sig Sauer in den Schlagzeilen wegen illegaler Waffenlieferungen nach Kolumbien. Drei inzwischen ehemaligen Manager wurden deshalb 2019 zu Bewährungsstrafen verurteilt. Sie gestanden in dem Verfahren, für die Lieferung von fast 50.000 Pistolen vom Typ SP 2022 aus Deutschland an eine Schwesterfirma in den USA zwischen 2009 und 2011 verantwortlich zu sein. Von diesen Waffen wurden mehr als 38.000 nach Kolumbien weiterverkauft - ein Verstoß gegen das deutsche Außenwirtschafts- und das Kriegswaffenkontrollgesetz.

