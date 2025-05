Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 08.05.2025 08:26 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 8. Mai 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Der Norden erinnert an das Kriegsende

Zum 80. Jahrestag des Kriegsendes besucht Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) heute die Gedenkstätte Ahrensbök (Kreis Ostholstein). Hier war von 1933 bis 1934 ein Konzentrationslager eingerichtet. Günther wird unter anderem Schülerinnen und Schüler aus Scharbeutz-Pönitz (Kreis Ostholstein) treffen. An der Westküste in Heide (Kreis Dithmarschen) legen heute DJs auf, um an das Kriegsende zu erinnern. Sie wollen Songs präsentieren, die für Hoffnung, Verbundenheit und eine lebenswerte Zukunft stehen. Auch in Kiel gibt es heute Veranstaltungen zum Kriegsende vor 80 Jahren, zum Beispiel eine Fahrradtour vom Hauptbahnhof zum Gedenkort Arbeitserziehungslager Nordmark. Organisiert wird die Tour vom Runden Tisch gegen Rassismus und Faschismus Kiel. In Lübeck gibt es heute in St. Marien eine Gedenkfeier. Dort wird außerdem eine Ausstellung im Kirchraum zum Thema "Vergangenheit und Gegenwart - Rechte Gewalt seit 1945" eröffnet. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2025 08:00 Uhr

Schüsse in Rendsburg: Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

Nach den Schüssen auf zwei Männer in der Nähe der ehemaligen Nobiskrug-Werft in Rendsburg sitzt ein 19 Jahre alter Mann nun in U-Haft. Ein Haftrichter erließ am späten Mittwochabend den Haftbefehl. Wie die Polizei mitteilt, wurde er in eine Jugendstrafanstalt gebracht. Ein 21-Jähriger, der ebenfalls festgenommen worden war, wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Aber auch gegen ihn wird weiterhin "wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung" ermittelt. Hintergrund sind mehrere Schüsse, die am Montagnachmittag in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) auf zwei 22 und 26 Jahre alte Männer abgegeben wurden. Beide erlitten laut Polizei Verletzungen, jedoch keine lebensgefährlichen. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2025 08:00 Uhr

Bislang keine verstärkten Kontrollen an deutsch-dänischer Grenze

Nachdem der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) angekündigt hat, dass Asylsuchende an den deutschen Landesgrenzen zurückgewiesen werden können, könnte es auch an der deutsch-dänischen Grenze zu mehr Kontrollen kommen. Die Zahl der Bundespolizisten soll für diese Aufgabe aufgestockt werden. Bislang gibt es nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein aber keine verstärkten Kontrollen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) betonte, mit Dobrindts Ankündigung werde an den Grenzen umgesetzt, was im Koalitionsvertrag stehe. Das finde er richtig. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2025 08:00 Uhr

In Schlangenlinien über die B503 - doch Alkohol war nicht im Spiel

Weil eine Frau mit ihrem Auto in Schlangenlinien über die B503 in Kiel Richtung Surendorf fuhr und dabei parkende Autos und Leitplanken streifte, wurde sie am Mittwochabend von der Polizei angehalten. Der Verdacht: Alkohol am Steuer. Es stellte sich laut Polizei aber heraus: Nicht Alkohol war das Problem, sondern ein frisch gestochenes Tattoo - beziehungsweise die Schmerzmittel, die die 49-Jährige deswegen genommen hatte. Diese machten sie offenbar so benommen, dass sie nicht mehr vernünftig fahren konnte. Nach Angaben der Polizei wurde sie ins Krankenhaus gebracht, noch auf dem Weg dahin sei sie eingeschlafen. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2025 08:00 Uhr

den Luftraum sichern

In den kommenden Wochen werden Soldatinnen und Soldaten der Flugabwehrraketengruppe 26 aus Husum (Kreis Nordfriesland) nach Polen verlegt. Dort unterstützen sie im Rahmen einer NATO-Mission die Sicherung des Luftraums. Die Mission zielt darauf ab, den Schutz eines wichtigen Flughafens zu gewährleisten, der als logistischer Umschlagplatz für Hilfsgüter und Militärhilfe dient. Die Bundeswehr ist mit einer sogenannten "Air Missile Defence Task Force" in Polen. Diese besteht aus einem Gefechtsstand, zwei Patriot-Flugabwehrsystemen und rund 180 Soldatinnen und Soldaten. Der Einsatz ist zunächst bis Juli 2025 geplant. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2025 08:00 Uhr

Erste Radservicestation in SH öffnet in Harrislee

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club will sich verstärkt um Radfahrer kümmern. In Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) stellen der ADAC und die Gemeinde am Donnerstag die erste ADAC-Radservicestation im Land vor: Eine Säule mit integrierter Luftpumpe und Werkzeug. Hier können Radfahrer künftig Reifen flicken, aufpumpen oder Schrauben nachziehen. Weitere Stationen sollen in den nächsten Monaten folgen - in Idstedt, Bokel, Nindorf, Padenstedt, Wiemersdorf, Lägerdorf, Hemdingen und Heist. Auch auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) und in Handewitt sollen Stationen aufgebaut werden. Kinderwagen, Skateboards oder Rollstühle können den Angaben zufolge an den Stationen ebenfalls repariert werden. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2025 07:00 Uhr

Neuer Höchstwert bei grünem Strom in Schleswig-Holstein

Noch nie ist so viel grüner Strom in das Netz in Schleswig-Holstein geflossen wie 2024. Das geht aus dem jüngsten sogenannten Netzengpassbericht hervor. Im vergangenen Jahr mussten deutlich weniger Windkraftanlagen an Land abgeregelt werden als noch 2019. Nur rund ein Viertel der Windräder an Land sind noch reguliert worden. Grund dafür ist der voranschreitende Netzausbau. In den vergangenen fünf Jahren hat SH Netz nach eigenen Angaben mehr als eine Milliarde Euro in neue Stromleitungen investiert. Windräder auf See sind jedoch deutlich häufiger abgeregelt worden. Das liege vor allem an fehlenden Höchstspannungsnetzen südlich der Elbe, so der Bericht. Die dafür nötigen Leitungen, wie zum Beispiel SuedLink, sind derzeit im Bau. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2025 18:00 Uhr

Das Wetter: Sonne und Wolken, fast überall trocken

Heute scheint vielerorts die Sonne. Am Nachmittag ziehen Wolken auf. Es bleibt fast überall trocken, örtlich kommen einige Schauer herunter. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad in Hohwacht (Kreis Plön) und bei 18 Grad in Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg).

