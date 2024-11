Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 20.11.2024 06:58 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 20. November 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:





Geplante Justizreform wird nach Protesten überarbeitet

Nach großem Widerstand gegen die geplante Justizreform in Schleswig-Holstein hat Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU) Dienstagnachmittag Änderungen an ihren ursprünglichen Plänen angekündigt. Statt bislang vier Sozialgerichte soll es künftig zwei geben - und zwar in Kiel und Itzehoe (Kreis Steinburg). Beide sollen eine Zweigstelle erhalten in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) und Lübeck. Von den fünf Arbeitsgerichten bleiben den Plänen zufolge Kiel und Lübeck erhalten. Beide erhalten auswärtige Kammern in Flensburg und Itzehoe. Das Arbeitsgericht in Neumünster soll demnach aufgelöst werden. Ministerin von der Decken geht davon aus, dass auch durch das neue Konzept Geld gespart werden kann. Wie viel, das soll noch geprüft werden. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2024 06:00 Uhr

Erneut Busstreiks möglich

Im Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe in Schleswig-Holstein hat ver.di für Mittwochmorgen (20.11.) einen weiteren Streiktag angekündigt. Laut einem Sprecher wurden die Beschäftigten der Branche in mehreren Kreisen des Landes aufgerufen, nicht zu arbeiten. Schüler und Berufspendler müssen sich Alternativen suchen. Vom Streik betroffen sind laut ver.di die privaten Busunternehmen in den Regionen Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg, Dithmarschen, Nordfriesland und im Großraum Kiel. Auch Fahrten der X85-Linie nach Puttgarden und der Flughafen-Transfer-Bus Kielius können demnach ausfallen. Ver.di hatte den Arbeitgebervertretern, dem Omnibusverband Nord, Verhandlungen angeboten - beide Seiten wollen sich jetzt am Montag nächster Woche treffen. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2024 06:00 Uhr

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat am Dienstag in der European League bei Bathco Torrelavega einen souveränen 33:30 (19:15)-Erfolg eingefahren und liegt auf Kurs Gruppensieg. Es ist der fünfte Sieg im fünften Spiel. Die SG Flensburg-Handewitt gewann gegen den kroatischen Club Sesvete 32:28. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2024 06:00 Uhr

Polizei warnt vor glatten Straßen

Die Polizei warnt besonders im Osten des Landes vor glatten Straßen, vor allem auf Brücken. Nach Angaben der Beamten hat es rund um Kiel am frühen Morgen einige Unfälle gegeben. So ist zum Beispiel die B76 Richtung Eutin (Kreis Ostholstein) aktuell zum Teil gesperrt. Dort hat sich auf der Brücke über die A215 ein Lkw quergestellt. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2024 06:00 Uhr

Wetter: Sonne, Wolken und Schnee

Am Mittwoch ist es wechselnd bewölkt, im Binnenland teils auch heiter. Vor allem Richtung Küsten und Elbe kann es aber gewittrige Regen-, Schnee- und Graupelschauer geben. Die Höchstwerte liegen bei 4 Grad, an der See bis 6 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2024 06:00 Uhr

