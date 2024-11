Protestaktion gegen Kürzungen bei der Bildung in SH gestartet Stand: 10.11.2024 11:54 Uhr An insgesamt drei Tagen macht die GEW in zahlreichen Orten Schleswig-Holsteins gegen Kürzungen bei der Schulbildung mobil. Am Sonnabend starteten die Aktionstage.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) plant nach eigenen Angaben in ganz Schleswig-Holstein Protestaktionen gegen die angekündigten Kürzungen im Bildungshaushalt. Nach dem 9. November wollen die Gewerkschaften auch am 13. und 16. November an zahlreichen Orten unter dem Motto "der letzte Cent für die Bildung" von Passantinnen und Passanten Cent-Münzen einsammeln. Diese will die Gewerkschaft noch in diesem Monat symbolisch der Landesregierung übergeben.

Geplant: Weniger Schulstunden und weniger Lehrer

Die Landesregierung plant im Haushaltsentwurf 2025 bislang Sparmaßnahmen von 217,23 Millionen Euro. Das wirkt sich auch im Bereich der Bildung aus. In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage des SPD-Abgeordneten Martin Habersaat erklärt die Landesregierung, dass unter anderem Schulstunden in den Fächern Gesellschaftswissenschaften, Ästhetische Bildung, Naturwissenschaften sowie in der ersten Fremdsprache an Gemeinschaftsschulen und Gymnasien gekürzt werden sollen. Dadurch könne der Personalbedarf um 180 Stellen reduziert werden.

Außerdem soll die Unterrichtsversorgung auf 100 Prozent gesenkt werden. Aktuell liegt sie bei 101 Prozent. Um mögliche krankheitsbedingte Ausfälle aufzufangen, müsste die Abdeckung laut GEW bei 110 Prozent liegen.

Am Sonnabend (9.11) starteten die Protestaktionen in gleich neun Orten, und zwar Bad Segeberg, Flensburg, Heide, Husum, Mölln, Neumünster, Rendsburg, Schleswig und Itzehoe. Und so geht es weiter:

Aktionen am 13. November:

Bordesholm: Ab 16.00 Uhr, Bahnhofstrasse

Aktionen am 16. November:

Elmshorn : 09.30 bis 11.30 Uhr, Alter Markt

: 09.30 bis 11.30 Uhr, Alter Markt Eutin : 10.00 bis 12.00 Uhr, Marktplatz

: 10.00 bis 12.00 Uhr, Marktplatz Geesthacht : 10.00 bis 12.00 Uhr, Wochenmarkt

: 10.00 bis 12.00 Uhr, Wochenmarkt Kiel : 09.00 bis 12.00 Uhr, Exerzierplatz

: 09.00 bis 12.00 Uhr, Exerzierplatz Preetz: 10.00 bis 12.00 Uhr, Marktplatz

In einer vorherigen Version des Artikels stand, dass die Landesregierung im Haushaltsentwurf 2025 unter anderem Sparmaßnahmen von 217,23 Millionen im Bereich Bildung plane. Das ist falsch. Die Sparmaßnahmen von 217,23 Millionen Euro sind die Gesamtsparmaßnahmen für alle Bereiche, ein Teil davon entfällt auf den Bereich Bildung.

