Mögliche Kabel-Sabotage in Ostsee: Bundespolizei schickt Schiff Stand: 21.11.2024 11:44 Uhr Nach den Beschädigungen zweier Untersee-Datenkabel in der Ostsee hat das Einsatzschiff "Bamberg" der Bundespolizei den Rostocker Hafen verlassen. Derweil liegt das verdächtige chinesische Schiff "Yi Peng 3" - bewacht von der dänischen Marine - noch immer im Kattegat vor Anker.

Die Bundespolizei unterstützt die finnischen und schwedischen Behörden bei ihren Ermittlungen zur möglichen Sabotage von zwei Datenkabeln in der Ostsee. Zudem wurden eigene Vorermittlungen eingeleitet, wie Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mitteilte. Am späten Mittwochnachmittag verließ das rund 86 Meter lange Einsatzschiff "Bamberg" der Bundespolizei seinen Liegeplatz im Rostocker Hafen und nahm Kurs auf die östliche Ostsee, wie Daten des Schifftracking-Portals marinetraffic.com zeigen. Die "Bamberg" verfügt über ein Hubschrauberlandedeck und kann Einsätze von Spezialkräften durchführen. Die aktuellste Positionsangabe stammt laut dem Navigationsdienst von Donnerstagmorgen und verortet das Schiff südlich der schwedischen Insel Öland. Nähere Einzelheiten zu dem Einsatz wollte die Bundespolizei nicht geben - "aus einsatztaktischen Gründen", wie es auf NDR Anfrage hieß.

Weitere Informationen Ermittler nehmen chinesischen Frachter ins Visier In der Ostsee wird ein chinesischer Frachter von dänischen Marineschiffen bewacht - er könnte Datenkabel beschädigt haben. Politiker sprechen von Sabotage. extern

Dänische Marine verfolgte verdächtiges Schiff

Gegenstand der internationalen Ermittlungen ist derzeit insbesondere der chinesische Frachter "Yi Peng 3". Wie der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen am Mittwochabend bestätigte, hat die dänische Marine das Schiff auf seinem Weg durch die Ostsee verfolgt. Zu möglichen Maßnahmen gegen das Schiff wollte er sich nicht äußern - auch nicht zu der Frage, ob die dänische Regierung Kontakt mit der chinesischen Regierung aufgenommen habe. Im Gegensatz zum deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte Poulsen aber nicht, dass er von Sabotage ausgehe, gleichwohl "untersuchen wir das genau". Der rechtsliberale Politiker sagte, dass die dänische Regierung die Bedrohung der kritischen Infrastruktur "sehr, sehr ernst" nehme und sich über das weitere Vorgehen mit den übrigen nordischen Staaten eng abstimme.

Wie geht es weiter mit der "Yi Peng 3"?

Wie es mit der "Yi Peng 3" weitergeht, ist unklar. Laut Positionsdaten des Schiffs-Trackingportals marinetraffic.com liegt der 228 Meter lange Frachter knapp in dänischen Hoheitsgewässern vor der ostjütländischen Küste bei Grenå. Er wird seit Dienstagabend von dänischen Militärschiffen bewacht - darunter die Patrouillenschiffe "Søløven" und "PNK 225", die bereits vorher zusammen mit anderen Patrouillenschiffen und einer dänischen Fregatte die "Yi Peng 3" auf ihrem Weg durch die Ostsee beschattet hatten.

Polizei durchsuchte Frachter im Nordostsee-Kanal

Eine weitere Spur führte zudem nach Schleswig-Holstein. Nach NDR Informationen wurde der türkische Frachter "Fortune Express" am Dienstagabend in der Kieler Schleuse zum Nord-Ostsee-Kanal zweieinhalb Stunden lang durchsucht. Nach Daten des Schifftrackingportals marinetraffic.com fuhr sich dieses Schiff zur besagten Zeit verdächtige Manöver in dem Seegebiet, in dem sich auch die Beschädigungen der Kabel ereignet hatten. Die Beamten ließen es nach der Durchsuchung weiterfahren.

Schiff war zum Zeitpunkt der Beschädigungen in der Nähe der Kabel

Die Schäden an den beiden betroffenen Glasfaserkabeln waren innerhalb von weniger als 24 Stunden aufgetreten: Das schwedisch-litauische Datenkabel wurde nach NDR Informationen am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr etwa 50 Kilometer von der Ostsee-Insel Gotland entfernt beschädigt, das finnisch-deutsche Kabel dann nach Angaben des Betreibers Cinia am Montagmorgen gegen 3 Uhr östlich der Insel Öland. Auf dem Weg aus dem russischen Ölhafen Ust-Luga soll das Schiff zu den Zeitpunkten der Beschädigungen in der Nähe der betroffenen Stellen unterwegs gewesen sein.

Weitere Informationen Defekte Datenkabel in Ostsee: War es ein chinesisches Schiff? Die Ursache ist unklar, Betreiber und Verteidigungsminister gehen von äußerer Einwirkung aus. Schweden ermittelt wegen möglicher Sabotage. mehr

Nach Schweden ermittelt auch Finnland

Nach den schwedischen Behörden hat am Mittwoch auch die finnische Kriminalpolizei Ermittlungen zu der Beschädigung der Kabel aufgenommen. Anders als die Schweden untersuchen die Finnen jedoch nicht beide Vorfälle, sondern konzentrieren sich auf die Schäden an dem Unterseekabel C-Lion1, das zwischen der finnischen Hauptstadt Helsinki und Rostock verläuft. Das geht aus einer Mitteilung der finnischen Polizei hervor.

Russland nennt Vorwürfe "absurd"

Das chinesische Außenamt erklärte am Mittwoch, die Situation rund um den Frachter sei nicht bekannt. China habe immer seine Pflichten als Flaggenstaat erfüllt und verlange von chinesischen Schiffen, sich strikt an die jeweiligen Gesetze zu halten, betonte Sprecher Lin Jian in Peking. China messe dem Schutz von Unterwasser-Infrastruktur große Wichtigkeit bei, sagte er. Der Kreml wies derweil Vorwürfe zurück, wonach Russland an der Beschädigung der Kabel beteiligt gewesen sein soll. Es sei "absurd, Russland weiterhin ohne jegliche Grundlage für alles zu beschuldigen", so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch.

Weitere Informationen Ein chinesisches Frachtschiff hat seine Passage durch die Ostsee unterbrochen. Europäische Behörden bringen die "Yi Peng 3" mit der Zerstörung von zwei Unterseekabeln in der Ostsee in Verbindung. 1 Min Beschädigte Ostsee-Kabel: Frachter "Yi Peng 3" Urheber der Beschädigungen? Aus Daten des Schiffs-Tracking-Portals marinetraffic.com geht hervor, dass das Schiff in etwa zeitgleich mit den Beschädigungen über dem Areal verkehrt. 1 Min Spionage und Sabotage: Voller Schutz kritischer Infrastruktur "illusorisch" Durch die Ostsee verlaufen Tausende Kilometer an Datenleitungen, Stromtrassen und Pipelines. Für deren Schutz muss noch viel getan werden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.11.2024 | 17:20 Uhr