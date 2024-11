Handball European League: THW Kiel wahrt bei Torrelavega weiße Weste

European League: THW Kiel wahrt bei Torrelavega weiße Weste Stand: 19.11.2024 22:27 Uhr Fünftes Spiel, fünfter Sieg: Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat am Dienstag in der European League bei Bathco Torrelavega einen souveränen 33:30 (19:15)-Erfolg eingefahren und liegt auf Kurs Gruppensieg.

von Matthias Heidrich

Nach der bitteren Heimpleite im Landesderby gegen die SG Flensburg-Handewitt gaben sich die Kieler in Nordspanien keine Blöße. Mit einer grundsoliden Leistung sicherte sich das Team von Trainer Filip Jicha den fünften Sieg im fünften Spiel der Gruppe E. Beste Werfer des Spiels waren Eric Johansson mit sechs Toren für Kiel und Angel Fernandez mit sieben Treffern für die Spanier.

Ihre letzte Gruppenpartie bestreiten die Schleswig-Holsteiner am kommenden Dienstag (18.45 Uhr) zu Hause gegen den Tabellenzweiten Vojvodina Novi Sad. Beim serbischen Meister hatte der THW im Hinspiel einen 32:28-Sieg gefeiert.

Hamburg ist das Ziel

Die Hauptrunde der European League startet erst am 11. Februar, nach der WM in Kroatien, Norwegen und Dänemark (14. Januar bis 2. Februar). Endziel der Kieler ist das Finalturnier der European League, das am 24. und 25. Mai in Hamburg ausgetragen wird.

Verschnaufpause für Duvnjak

Jicha verteilte zwei Tage nach der Derby-Niederlage die Belastung. Kapitän Domagoj Duvnjak stand nicht auf dem Spielbericht. Schon früh brachte der Tscheche in Henri Pabst und Linus Kutz zwei Nachwuchskräfte im Rückraum. Nach einigen Schwierigkeiten zu Beginn der Partie setzten sich die Schleswig-Holsteiner bis zur Pause auf vier Treffer ab.

BM Torrelavega - THW Kiel 30:33 (15:19) Tore Torrelavega: Fernandez Perez (7), Prokop (6), Cangiani Besada (5), Linhares des Souza (4), Rubino Fernandez (2), Munoz Cabezon (2), Aja Garate (2), Fernandez Sanchez (1), Jurkovic (1)

Kiel: Johansson (6), Imre (5), Pabst (4), Dahmke (4), Kutz (4), Bilyk (4), Wiencek (3), Landin Jacobsen (1), Zerbe (1), Pekeler (1)

Zuschauer: 2.000

In der zweiten Hälfte bauten die Kieler ihren Vorsprung mehrmals auf sechs Tore aus. Torrelavega fehlten die körperlichen und spielerischen Mittel, um dem Spiel noch eine entscheidende Wende zu geben.

Von Spanien aus direkt nach Gummersbach

Direkt nach Hause geht es für den THW nach dem letzten Auswärtsspiel der European-League-Gruppenphase allerdings nicht. Um Reisekilometer zu sparen, wird das Team einen Zwischenstopp in Santander machen, um von dort aus am Mittwoch nach Gummersbach aufzubrechen. Dort steht am Freitagabend (20 Uhr) das schwere Ligapspiel für die "Zebras" beim VfL an.

