Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 21.11.2024 08:55 Uhr

Das Wichtigste in Kürze:



Die Polizei in Schleswig-Holstein warnt vor glatten, verschneiten Straßen. Im ganzen Land hat es seit Mittwochabend vereinzelt Unfälle gegeben, unter anderem in Schleswig, Husum und Sörup im Kreis Schleswig-Flensburg. Einige Autofahrer wurden laut Polizei auch verletzt. Auch auf den Autobahnen ist es glatt - auf der A23 bei Itzehoe (Kreis Steinburg) zum Beispiel gab es einen Autounfall. Die Räumfahrzeuge sind überall unterwegs. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2024 06:00 Uhr

Fahrgäste im regionalen Busverkehr von Schleswig-Holstein müssen sich am Donnerstag (21.11.) wieder auf Einschränkungen einstellen. Im Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe in Schleswig-Holstein hat die Gewerkschaft ver.di nach dem Streiktag am Mittwoch erneut zum Streik im privaten Busgewerbe aufgerufen. Betroffen sind laut Gewerkschaft die Kreise Pinneberg, Segeberg, Steinburg, Stormarn, Herzogtum Lauenburg, Ostholstein und Autokraft in Lübeck. Auswirkungen sind demnach auch auf der Linie X-85 nach Puttgarden möglich. Der Streik soll vom Beginn der Frühschicht bis zum Dienstende dauern. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2024 06:00 Uhr

Jäger haben im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein über 2.500 Katzen erschossen, um bedrohte Tierarten zu schützen, wie der Landesjagdbericht zeigt. Besonders betroffen war der Kreis Nordfriesland mit 660 Tieren, im Kreis Pinneberg waren es knapp 70. Nach geltendem Recht dürfen Jäger Katzen erschießen, die sich mehr als 200 Meter vom nächsten Haus entfernen und als "wildernd" gelten. Laut Landesjagdverband dient dies dem Schutz seltener Arten wie Rebhühnern. Der Deutsche Tierschutzbund kritisiert die Abschüsse und fordert ein Verbot, wie es in NRW bereits gilt. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2024 06:00 Uhr

Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland tagt von Donnerstag bis Sommabend in Lübeck-Travemünde. Die 164 Synodalen beraten über die Zukunft der Kirche, darunter innovative Gemeindemodelle, Finanzstrategien, Gebäudesanierungen und den Umgang mit rassistischer Kirchenkunst. Am Freitagabend findet der Abschlussgottesdienst statt, gefolgt von der Entpflichtung der Synodalen durch Landesbischöfin Kühnbaum-Schmidt. Zudem wird der Förderpreis "Nordstern 2024" an ehrenamtliche Projekte in den drei Sprengeln verliehen, um den Zusammenhalt in schwierigen Zeiten zu stärken. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2024 06:00 Uhr

Prozess: Unternehmer soll Überstunden angeordnet haben

Vor dem Amtsgericht Neumünster muss sich am Donnerstag (21.11.) ein Spediteur verantworten, weil er seine Beschäftigten aufgefordert haben soll, gegen gesetzliche Ruhezeitenregeln zu verstoßen. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz vor. Die zusätzlichen Fahrten stellte er den Kunden in Rechnung und nahm so laut Staatsanwaltschaft etwa 34.000 Euro zusätzlich ein. Das Urteil will das Gericht noch am gleichen Tag verkünden. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2024 06:00 Uhr

Wetter: Schauer mit Graupel und Schnee - Glättegefahr

Am Donnerstag gibt es viele Wolken, zeitweise Regen-, teils Graupel- oder Schneeschauer, stellenweise kräftig. Insbesondere an der Nordsee sind auch einzelne Gewitter möglich. Gebietsweise bleibt es länger trocken, hier und da sind ein paar Auflockerungen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 2 Grad in Büchen, 4 Grad in Heide und bis 6 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland). Die Feierabendtemperaturen um 18 Uhr liegen bei 0 Grad in Niebüll und 4 Grad in Garding. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2024 6:00 Uhr

