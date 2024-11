Stand: 20.11.2024 08:40 Uhr Polizei warnt vor glatten Straßen - Lkw auf A215 quergestellt

Die Polizei warnt besonders im Osten des Landes vor glatten Straßen, vor allem auf Brücken. Nach Angaben der Beamten hat es rund um Kiel am frühen Morgen einige Unfälle gegeben. Laut Polizei war die B76 Richtung Preetz mehrere Stunden zwischen dem Kronshagener Weg und der A215 gesperrt. Dort hatte sich auf einer Brücke über die A215 ein 40 Tonnen schwerer Lkw quergestellt. Außerdem war die A210 zwischen Achterwehr und Melsdorf in Richtung Kiel kurzeitig wegen eines Unfalls gesperrt. In der Kieler Werftstraße hat sich zudem ein Radfahrer leicht verletzt - er stürzte laut Polizei auf glatter Straße.

Auto in Groß Kummerfeld überschlägt sich

In Groß Kummerfeld im Kreis Segeberg hat sich am Morgen ein Auto überschlagen und ist im Graben gelandet. Der Fahrer hatte auf der glatten Straße zum Überholen angesetzt und war dann von der Fahrbahn abgekommen. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

