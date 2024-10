Stand: 10.10.2024 07:01 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schüler und Pendler im Land müssen mit Busausfällen rechnen

Die Gewerkschaft ver.di hat ab Betriebsbeginn zu Warnstreiks bei den privaten Busunternehmen aufgerufen. Gestreikt werde in ganz Schleswig-Holstein, teilte die Gewerkschaft mit. Daher seien alle Regionen, Linien und Fahrten im Land betroffen. Die überwiegende Anzahl der Linienverkehre der Kommunen und Kreise im Land sowie auch Flughafenzubringer Kielius oder die X-85-Linien der Autokraft werden nicht verlässlich fahren, sagte ein Sprecher. Hintergrund ist der geplatzte Tarifkompromiss zwischen ver.di und dem Arbeitgeberverband OV Nord. Der Warnstreik soll mit der letzten Spätschicht am Freitag (11.10.) enden. In der Woche vor den Herbstferien in SH soll dann erneut gestreikt werden. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2024 07:00 Uhr

Kundgebung für mehr Schutz von Frauen und Kindern in Kiel

Die Landesarbeitsgemeinschaft der Autonomen Frauenhäuser will am Donnerstagmittag in Kiel demonstrieren. Sie fordert besseren Schutz für Kinder und Frauen in Schleswig-Holstein vor Gewalt. Dazu brauche es mehr Frauenhausplätze, einen besseren Stellenschlüssel und mehr finanzielle Unterstützung vom Land. In Schleswig-Holstein gibt es aktuell 17 Frauenhäuser. Alle Plätze darin seien belegt, heißt es von der bundesweiten Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2024 07:00 Uhr

Feuer in Pflegeheim in Heide gelöscht

In einem Pflegeheim in der Timm-Kröger-Straße in Heide (Kreis Dithmarschen) hat es nach Angaben der Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen gebrannt. Das Feuer war demnach gegen kurz vor 4 Uhr im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Dort brannten in einem Gemeinschaftsraum ein Tisch und ein Stuhl, warum ist noch unklar. Drei Menschen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht werden. Etwa 120 Einsatzkräfte löschten das Feuer. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2024 06:30 Uhr

SPD im Landtag fordert Neuanfang für Werften FSG und Nobiskrug

Die SPD-Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag kritisiert die aktuelle Situation bei den Werften FSG in Flensburg und Nobiskrug in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Laut Betriebsrat warten fast 90 der 530 Beschäftigten noch immer auf ihren Lohn für den vergangenen Monat. Demnach können die Beschäftigten aktuell auch an beiden Standorten nicht richtig arbeiten, weil einige Maschinen keine Zulassung mehr haben. Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) hatte am Mittwoch im Interview mit NDR Schleswig-Holstein gefordert, dass Werften-Investor Lars Windhorst sich zurückzieht. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2024 06:00 Uhr

Pflegedienst der DRK Friedrichstadt kann Kunden nicht mehr betreuen

Das Deutsche Rote Kreuz Nordfriesland kann seine 44 Pflegekunden in Friedrichstadt nicht mehr betreuen. Das hat Vorstand und Geschäftsführer Frank Millack am Mittwoch mitgeteilt. Vergangene Woche hatte der ambulante Pflegedienst seine Kunden in Friedrichstadt darüber informiert, dass ab dem nächsten Tag keine Betreuung mehr stattfinden könne. Grund sei ein Personalengpass. Geschäftsführer Millack erklärte, dass individuelle Lösungen erarbeitet würden. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2024 20:00 Uhr

Wetter: Nass und stürmisch

Heute ist es stark bewölkt und regnerisch. Im Tagesverlauf ziehen die Regenwolken langsam in Richtung Osten ab, dahinter sind aber noch weitere Schauer möglich. Im Laufe des Nachmittags heitert es von Westen her auf und wird trockener bei höchstens 12 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) bis 14 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). Dazu sind starke bis stürmische Böen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2024 06:00 Uhr

