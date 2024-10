Wegen Sturm: Keine Helgolandfahrten von Büsum und Brunsbüttel Stand: 10.10.2024 11:05 Uhr Eigentlich sollte die "Funny Girl" erstmals nach der Havarie von Sonntag wieder fahren. Wegen des Sturm müssen die Reedereien ihre Fahrten nach Helgoland heute aber absagen.

Laut der Reederei Adler & Eils fahren am Donnerstag ab 9:30 Uhr keine Schiffe von Büsum (Kreis Dithmarschen) nach Helgoland. Grund ist ein Sturm auf der Nordsee. Gäste können ihre Tickets erstatten lassen oder auf einen anderen Tag umbuchen. Auch die FRS Helgoline hat ihre Fahrten mit dem Katamaran Halunder Jet ab Hamburg bzw. Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) nach Helgoland wegen Sturm abgesagt.

Stromausfall auf "Funny Girl" am Sonntag

Nach Angaben der Reederei Adler & Eils wäre die "Funny Girl" heute wieder einsatzbereit gewesen. Das Schiff hatte in der Nacht von Sonntag auf Montag nach stundenlanger Fahrt auf der Nordsee das Festland erreicht. Das Fährschiff mit 250 Passagieren an Bord war zuvor am Sonntagabend stundenlang manövrierunfähig auf der Nordsee bei Helgoland getrieben. Ein technischer Defekt hatte laut Reederei dazu geführt, dass beide Generatoren, die Kühlung der Maschinen und damit die Maschinen selbst ausgefallen sind. Der Notgenerator konnte dem Bericht zufolge keinen Strom ins Netz einspeisen. Zwei Schlepper hatten das Seebäderschiff an den Haken genommen, um es nach Büsum (Kreis Dithmarschen) zu ziehen.

Morgen vermutlich wieder Helgolandfahrten nach Plan

Auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein sagte der Geschäftsführer der Reederei Adler & Eils, Jannes Piepgras: "Wenn es das Wetter zulässt, wird die Funny Girl morgen wieder einsatzbereit sein."

