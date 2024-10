Aktionswoche in SH: Hilfe bei psychischen Erkrankungen Stand: 10.10.2024 09:45 Uhr Steigende Fehlzeiten durch psychische Erkrankungen – eine Aktionswoche will das Bewusstsein für dieses Thema schärfen. Workshops und Vorträge bieten Unterstützung und Informationen für Betroffene.

von Marilena Berends

In Schleswig-Holstein fehlen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wegen psychischer Erkrankungen 19 Prozent häufiger als im Bundesschnitt – das zeigt der aktuelle DAK-Psychreport. Besonders häufig betroffen sind Beschäftige in Kitas und der Altenpflege. Aber auch bei jungen Menschen im Alter zwischen 20 und 34 Jahren ist ein Anstieg der Fehlzeiten zu verzeichnen. Als Hauptgründe nennt der Bericht unter anderem Personalmangel und den damit verbundenen Arbeitsdruck.

"Woche der Seelischen Gesundheit" findet bundesweit statt

Die "Woche der Seelischen Gesundheit" bietet eine Plattform, um über diese Herausforderungen zu sprechen. Zwischen dem 10. und 20. Oktober finden unter dem Motto "Hand in Hand für seelische Gesundheit am Arbeitsplatz" zahlreiche Veranstaltungen statt - auch in Schleswig Holstein. Workshops, Vorträge und Kreativangebote laden dazu ein, mehr über Prävention und Unterstützungsangebote zu erfahren.

Kostenfreie Angebote für Betroffene

Im Kreis Plön wird die Aktionswoche bereits zum zweiten Mal organisiert. Björn Haberer von der Kreisverwaltung betont die Bedeutung dieser Initiativen: "Wir wollen mit dieser Woche auf ganz viele Hilfsangebote hinweisen, die es bei uns gibt. Wir haben bei uns im Kreis das Motto, wir wollen die Bürger nicht alleine lassen. Und je besser die Bürger versorgt sind, desto besser geht es dem Kreis." Neben Plön sind auch in Städten wie Neumünster, Husum (Kreis Nordfriesland) und Itzehoe (Kreis Steinburg) Veranstaltungen geplant. Die Angebote sind in der Regel kostenfrei und einige können auch online besucht werden, was die Teilnahme für viele Menschen erleichtert.

Weitere Informationen Burnout - Symptome, Phasen und Behandlung Starke Erschöpfung, geringes Selbstwertgefühl und Antriebslosigkeit sind Symptome von Burnout. Welche Behandlung hilft? mehr

Aktionswoche macht auf regionale Hilfsangebote aufmerksam

Ziel der Aktionswoche ist es auch, Berührungsängste abzubauen und das Bewusstsein für die Bedeutung der seelischen Gesundheit am Arbeitsplatz zu schärfen. Die Organisatoren möchten Menschen ermutigen, sich rechtzeitig Unterstützung zu suchen und die regionalen Hilfsangebote besser kennenzulernen. Außerdem wird es Formate zum Austausch geben, die Betroffenen und Interessierten die Möglichkeit bieten, Erfahrungen zu teilen und Fragen zu klären.

Eine Übersicht über alle Veranstaltungen während der "Woche der Seelischen Gesundheit" finden Interessierte hier.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.10.2024 | 06:00 Uhr