Auto fährt in die Schlei: Rettungsaktion am Schleswiger Hafen Stand: 10.10.2024 15:55 Uhr Am Mittwochabend fuhr ein Auto am Schleswiger-Hafen in die Schlei. Drei mutige Ersthelfer retteten den Fahrer unter widrigen Bedingungen. Eine Mitarbeiterin des Café Kaphörnchen schildert den Ablauf der Rettungsaktion.

So eine Schicht hat Anastacia Fix vom Café Kaphörnchen am Schleswiger-Hafen (Schleswig-Flensburg) noch nie erlebt. Vor ihren Augen fuhr ein Pkw am Mittwochabend (09.10.2024) in die Schlei. "Erste Reaktion war natürlich Notruf wählen. Aber das Problem war, das sie nicht rechtzeitig gekommen sind", erzählt sie mit ergriffener Stimme im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein. Drei Gäste, zwei junge Männer und eine Frau, handelten schnell und entschieden sich, den Fahrer auf eigene Faust zu retten.

Gefährliche Rettung konnte Schlimmeres verhindern

Sie ließen alles stehen und liegen. Ohne Jacke, bei völliger Dunkelheit und strömendem Regen kletterten sie auf ein Boot direkt neben dem Auto. Von dort konnten sie das abtreibende Auto mit ihren Händen festhalten, bevor es in der Schlei versinken konnte. Sie forderten den Insassen auf, sich abzuschnallen und das Fenster herunterzulassen. "Dann bin ich mit meinem Oberkörper in das Auto geklettert, hab den Fahrer abgeschnallt und mit meinem Freund aus dem Auto gezogen", erzählt Cedric Nielsen, einer der drei Retter. Der Mann blieb dank der schnellen Hilfe unverletzt.

Unfallursache ist ungeklärt

Laut den Ermittlern ist noch nicht bekannt, wieso das Auto in die Schlei gerollt ist. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich danach um die Bergung des Fahrzeuges aus der Schlei. Von einem Schlauchboot aus konnten sie an dem teilweise versunkenen Kleinwagen Gurte anbringen und ihn mit Hilfe der Seilwinde eines Löschfahrzeuges bergen. Die drei Café-Gäste sind unversehrt von davon gekommen. Als sie zurück ins Lokal gingen, bekamen sie viel Lob und Anerkennung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den anderen Gästen.

