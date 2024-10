Stand: 10.10.2024 09:22 Uhr Messerstecherei in Kiel-Gaarden: Tatverdächtiger festgenommen

Nach der Messerattacke in Kiel-Gaarden ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Laut Polizei ist der 34-Jährige bereits am Dienstag in einer Wohnung in dem Stadtteil gefunden worden. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Bei einem Streit im Kieler Stadtteil Gaarden ist am Montag ein Mensch mit einem Messer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war es zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen gekommen. Später kam eine weitere dazu. Diese Person soll mit einem Messer auf einen 25-Jährigen eingestochen haben. Ein Rettungswagen hatte das Opfer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an, weil nach einer weiteren Person noch gefahndet wird.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Für Tipps, die zur Ermittlung oder Ergreifung führen, wurde eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgelobt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0431/160 3333 entgegen oder über das Hinweisportal der Landespolizei Schleswig-Holstein.

